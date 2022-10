Luxusgüterhersteller Hermes wächst stärker als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxusgüterhersteller Hermes hat seinen Umsatz im dritten Quartal kräftig gesteigert. Dabei profitierte das für seine Taschen bekannte Unternehmen von einer wieder sprunghaft angestiegenen Kauflust der Chinesen - trotz zwischenzeitlicher Lockdowns im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in einigen Regionen. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis September um knapp ein Drittel auf gut 3,1 Milliarden Euro zu, wie der Konkurrent von Unternehmen wie Kering oder LVMH am Donnerstag in Paris mitteilte. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 24 Prozent und damit deutlich über den Erwartungen der Analysten, die mit einem Plus von 15 Prozent gerechnet hatten.

Konkurrent LVMH hatte bereits vergangene Woche dank der Einkaufslust von US-Touristen in Europa überraschend starke Umsätze vorgelegt. Gucci-Besitzer Kering wird seine Zahlen am Abend veröffentlichen./nas/lew/stk