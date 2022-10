Philip Morris übertrifft Erwartung – Aktie steigt leicht

Philip Morris hat heute seine Zahlen vorgelegt. Die Gewinnerwartungen wurden übertroffen und die Umsatzprognose erhöht. Der Tabakkonzern erzielte einen Umsatz von 8,03 Dollar je Aktie und einen Gewinn von 1,53 Dollar. Erwartet wurde ein Gewinn von 1,37 Dollar und ein Umsatz von 7,43 Dollar je Anteilschein.

Die Aktie stieg vorbörslich um 0,73 Prozent und liegt derzeit bei 87,10 Dollar. Von ihrem Jahreshoch (112,48 Dollar) ist sie aber noch weit entfernt.

Philip Morris: Übernahme von Swedish Matches soll 16,1 Mrd. Euro kosten

Philip Morris will sich breiter aufstellen und rauchfreie Produkte mit ins Angebot aufnehmen. Daher will der Tabakkonzern Swedish Matches übernehmen, die unter anderem Zyn herstellen und in den USA vertreiben. Hierbei handelt es sich Pads, die zwischen Zähnen und Wange gelegt werden und dem Kautabak ähneln. Zyn enthält Nikotin, aber kein Tabak und ist in mehreren Geschmacksrichtungen zu erwerben.

Nun hat Philip Morris sein Angebot erhöht. Statt der bisherigen 106 SEK bietet er nun 116 SEK (10,57 Euro) je Anteilsschein. Wird das Angebot angenommen, kostet die Übernahme 176,4 Mrd. SEK (16,1 Mrd. Euro). Philip Morris hat eine weitere Erhöhung des Angebots ausgeschossen.

Mit der Übernahme will Philip Morris den Rückgang seiner klassische Tabakprodukte kompensieren. So wurde im letzten Jahr bereits Vectura, ein Hersteller von Inhalationsgeräten, für 1 Mrd. Dollar übernommen.