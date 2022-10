W. P. Carey: Große Überraschung am 4. November?!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) hat zuletzt im eigenen Investor-Relations-Bereich verkündet, dass man am 4. November dieses Jahres erneut frische Zahlen präsentiert. Das bedeutet, dass wir als Investoren eine neue Wasserstandsmarke für das dritte Quartal erhalten, inwieweit das Management die Erwartungen erfüllen konnte.

Zugegebenermaßen ist das bei einem REIT nicht so interessant, häufig geht es eher um Nuancen. Allerdings könnte es bei diesem Qualitäts-REIT mit Inflationsschutz trotzdem mögliche Überraschungen geben.

Schauen wir einmal, was das Management von W. P. Carey bislang in Aussicht gestellt hat. Sowie auch, wie die vergangenen Zahlenwerke gewesen sind.

W. P. Carey: Das liegt in der Luft

Bei W. P. Carey hat es im zweiten Quartal jedenfalls Zahlen gegeben, die die bisherigen Erwartungen erfüllt haben. Der Real Estate Investment Trust lieferte hier Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,31 US-Dollar. Im Real-Estate-Bereich lag der Wert bei 1,27 US-Dollar. Das zeigte, dass sich die operative Erholung nach der Corona-Zeit fortgesetzt hat.

Nach diesen Quartalszahlen sprach das Management davon, im Geschäftsjahr 2022 bereinigte Funds from Operations in einer Spanne zwischen 5,22 und 5,30 US-Dollar erreichen zu wollen. Multiplizieren wir den Wert für das zweite Jahresviertel mit vier (fiktiv für ein Geschäftsjahr), so läge der Wert derzeit bei 5,24. Das heißt, wir liegen im Rahmen der Spanne, aber eher am unteren Ende. Eine leichte Überraschung könnte es daher geben, die womöglich einen höheren Wert nahelegt. Mal sehen, was kommt.

Im Endeffekt ist W. P. Carey jetzt auch für die eigene Pricing-Power bekannt. Bleibt der Leerstand niedrig, so dürfte die hohe Inflation kurz- bis mittelfristig dazu führen, dass die Umsatzerlöse wachsen und damit voraussichtlich auch die Funds from Operations. Vielleicht liefert das Management hier einen Ausblick, inwieweit sich das in Form von Wachstum äußern kann.

Trotzdem spricht eigentlich sehr viel dafür, dass das Management ein Quartalszahlenwerk im Rahmen der Erwartungen liefert. Aber auch das könnte bei der jetzigen Bewertung von W. P. Carey durchaus interessant sein.

Wieder deutlich moderater!

Die Aktie von W. P. Carey kommt bei einem Aktienkurs von ca. 70,22 US-Dollar schließlich auf eine Dividendenrendite von 6 % und auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von 13,5, selbst wenn man die untere Prognosespanne erreicht. Das kann für diese stabilen Zahlen durchaus eine attraktive Bewertung sein.

Ob man zu den jetzigen Konditionen bereits zuschlagen möchte, das ist einem natürlich selbst überlassen. Steigende Zinsen könnten natürlich noch dazu führen, dass die Bewertung weiter sinkt. Aber mit 6 % Dividendenrendite ist jedenfalls ein sehr solides Value-Profil vorhanden.

