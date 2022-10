DAX: EMA 50 wieder knapp verteidigt

Der Deutsche Aktienindex DAX war die letzten Stunden über mit der Verteidigung des 50-Tage-Durchschnitts beschäftigt, intraday ist dies auch gelungen. Nachbörslich allerdings knickten die Kurse aufgrund schwacher US-Indizes ein, was die Furcht vor weiteren Abschlägen befeuert.

Während es in den USA für Unternehmen gut zu laufen scheint, mehren sich hierzulande die Sorgen um gesunkene Prognosen in der laufenden Berichtssaison. Das könnte dem Aktienindex noch einmal auf die Füße fallen und dürfte unterhalb von 12.670 Punkten einen weiteren Abschlag in Richtung 12.400 und sogar 12.000 Punkte forcieren.

Aber noch immer besteht die Möglichkeit einer dritten und damit finalen Kaufwelle an 13.170 Punkte. Hierzu muss das Niveau von 12.670 Punkten jedoch in jedem Fall verteidigt werden.

Heute ist an den Terminbörsen kleiner Verfallstag, daher auch eine erhöhte Volatilität angesagt. Japans Verbraucherpreise (Kernrate) per September wurden in der Nacht zum Freitag vorgestellt, die Bundesbank veröffentlicht ihren Monatsbericht für Oktober 2022 genau zur Mittagsstunde. Erst ab 16:00 Uhr geht es mit dem europaweiten Verbrauchervertrauen aus Oktober (vorläufig) weiter.