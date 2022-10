com.on - Der Börsenpodcast

Aktuelle Folge - US-Berichtssaison nimmt Fahrt auf - nur in welche Richtung?

Die US-Berichtssaison hat in den letzten Handelstagen an Fahrt zugenommen und neue Impulse in die Finanzmärkte gegeben. Garniert wurde diese Gemengelage mit einer Vielzahl an makroökonomischen Daten und politischen Themen. Wer kann und will dabei noch den Überblick behalten und seine individuellen Trading- und Investmententscheidungen treffen? Wir helfen euch dabei in der neuen Podcast Folge von com.on. Hier: Abrufen.