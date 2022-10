Livestream um 15.15 Uhr: Euro, Absturz oder Erholung? – Die EZB im Fokus der Trader

In dieser Woche steht die EZB-Sitzung an. Die europäische Gemeinschaftswährung steckt charttechnisch im Stundenchart in einer bullischen Flagge und könnte vor der EZB-Sitzung am Donnerstag noch weitere Aufwärtsimpulse entfalten. Ein Ausbruch über 0.9869 USD würde kurzfristig das Kursziel bei 0.9949 USD aktivieren. Für eine Rally über 1 USD wird die Luft allerdings zu dünn.