Trading-Chance Intuitive Surgical: Ausbruch - ein ganz starkes Signal

Seit April sind wir bei der Aktie des US-Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical immer aktiv dabei. Von April bis Juni Short, von Juni bis August Long und seither Short. Das Kursziel des Short-Trades wurde längst erreicht … und jetzt hat die Aktie ein beeindruckend bullisches Signal abgeliefert: Wir drehen erneut, diesmal wieder auf die Long-Seite.

Ende 2021 hatte die Aktie des Medizintechnikunternehmens Intuitive Surgical über 360 US-Dollar erreicht. Die Branche boomte, aber die Aktien stiegen schneller als die Unternehmensgewinne und waren zur Jahreswendeklar überbewertet. Das betraf deutsche Vertreter der Branche wie Sartorius und Carl Zeiss ebenso wie die US-Titel. Eine Korrektur begann, die den Kurs von Intuitive Surgical letztlich halbierte. Aber mit den am Abend des 18. Oktobers vorgelegten Ergebnissen zum dritten Quartal kam umgehend wieder Leben in die Aktie.

So schlimm läuft es also doch nicht: Die Bullen kommen zurück

Während Intuitive Surgical die Erwartungen der Analysten ebenso wie das Vorjahresergebnis im zweiten Quartal klar verfehlte und ein markanter Margendruck erkennbar wurde, lief es im dritten Quartal besser. Die Prognose von 1,12 US-Dollar Gewinn pro Aktie wurde mit 1,19 US-Dollar übertroffen, damit lag der Gewinn auf demselben Level wie im Vorjahresquartal. Und auch der Umsatz lag über den Prognosen und mit 1,56 Milliarden US-Dollar über den 1,4 Milliarden des Sommerquartals 2021.

Intuitive Surgical ist zwar von der Bewertung her immer noch nicht „billig“, aber auf Basis der jetzt relativ sicheren Analystenschätzungen für den 2022er-Gewinn läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis jetzt bei 46, zum Ende des Jahres 2021 standen da noch 77 zu Buche. Das alleine wäre noch keine Basis, um jetzt wieder auf die Hausse-Karte zu setzen. Aber neben den soliden Ergebnissen glänzt die Aktie mit einem beeindruckend bullischen Signal im Chartbild:

Ausbruch bestätigt – ein starkes Signal

Intuitive Surgical war gerade noch auf dem Weg zu neuen Jahrestiefs, als auf eine bis dahin ziemlich wacklige Stabilisierung ein immenser Kurssprung folgte, mit der man die besser als gedacht ausgefallene Quartalsbilanz honorierte. Die Aktie machte einen Kurssprung von knapp neun Prozent und überbot damit beide relevanten Abwärtstrendlinien, die aus dem Dezember 2021 ebenso wie die steilere Linie mit Ursprung im April. Doch die Aktie hatte zu Handelsbeginn des Mittwochs schon weit höher notiert. In den Kurssprung wurden Gewinne mitgenommen, so dass die Abwärtstrendlinien zum Handelsschluss nur knapp überboten waren. Das roch nach Bullenfalle, zumal am Donnerstag erneute Kursgewinne schon wieder abverkauft wurden. Aber dann kam der Freitag:

Quelle: marketmaker pp4

Intuitive Surgical rutschte anfangs zwar ins Minus, legte dann aber einen Intraday-Turnaround aufs Parkett und schloss mit einem soliden Plus und damit doch klar über den beiden Abwärtstrendlinien. Dieser starke Freitag dient als Bestätigung des Ausbruchs. Die Chancen nach oben sind damit gut. Trotzdem muss man natürlich auf der Unterseite eine Absicherung einziehen, die wir zunächst ein bisschen weiter, bei 198 US-Dollar, ansiedeln würden, die man aber zügig nach oben verlegen sollte, wenn die Aktie weiter anzieht.

Ein Long-Trade mit einem Hebel von 3,14

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 150,105 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,14. Den Stop Loss würden wir bei 198 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 0,9860 einem Kurs von ca. 4,84 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Intuitive Surgical lautet HG3CUG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 223,41 US-Dollar, 241,43 US-Dollar, 245,36 US-Dollar

Unterstützungen: 206,77 US-Dollar, 200,18 US-Dollar, 186,83 US-Dollar, 180,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN HG3CUG ISIN DE000HG3CUG9 Basispreis 150,105 US-Dollar K.O.-Schwelle 150,105 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,14 Stop Loss Zertifikat 4,84 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.