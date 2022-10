BIOGEN - Zahlen werden gut aufgenommen

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 274,620 $ (Nasdaq)

Biogen Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,77 USD die Analystenschätzungen von 4,14 USD. Der Umsatz liegt mit 2,51 Mrd. USD über den Erwartungen von 2,47 Mrd. USD.

In Q4 2021 lag der Gewinn je Aktie bei 2,51 USD und der Umsatz bei 2,73 Mrd. USD. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gewinn je Aktie also deutlich angestiegen, obwohl der Umsatz geringer wurde.

Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 274,62 USD wird die Aktie aktuell bei 277,68 USD getaxt. Sie legt also 3,08 USD nach den Zahlen zu.

Der Biotechwert scheiterte im Juni 2021 an seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2015 bei 480,18 USD und stürzte danach auf 187,16 USD ab. Dieses Tief war aber bereits Teil einer Bodenformation in Form einer inversen SKS. Ende September 2022 vollendet die Aktie diese Bodenformation und sprang auch gleich über das Ziel aus ihr. In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie auf hohem Niveau seitwärts

Rally kann weitergehen, wenn …

Die Biogen-Aktie könnte nach den Zahlen zu einem weiteren Aufwärtsschub ansetzen. Dabei könnte sie in Richtung 323,00 USD ansteigen. Dort liegt das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Juni 2021. Dafür muss sie aber noch das Hoch bei 283,44 USD durchbrechen. Aktuell besteht noch die Gefahr, dass der Rallyansatz an dieser Hürde scheitert.

Ein Verkaufssignal ergäbe sich aber wohl erst bei einem Rückfall unter das bisherige Konsolidierungstief bei 250,31 USD. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 220 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Biogen-Aktie hat Chancen auf eine weitere Rally. Die aktuellen Zahlen bieten Rückenwind.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)