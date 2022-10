Microsoft: Aktie verliert - Zahlen werden nicht gut aufgenommen

Der Rückgang bei PC-Verkäufen und ein starker Dollar hatten die Experten dazu veranlasst bereits im Vorfeld die Messlatte für den Software-Riesen etwas tiefer zu legen. Diese Höhe konnte Microsoft zwar überspringen, aber die Anleger bejubeln die Leistung nicht gerade. Nachbörslich verliert das Papier etwas mehr als 2 Prozent nachdem es im regulären Handel um mehr als 1 Prozent zulegen konnte.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Im vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Microsoft den Umsatz um 11 Prozent auf 50,12 Milliarden Dollar steigern. Damit übertrafen die Redmondter die Schätzungen der Experten. Die hatten im Durchschnitt mit Erlösen in Höhe von 49,61 Milliarden Dollar gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag ebenfalls über den Erwartungen. Auf den Zetteln der Analysten standen 2,30 Dollar. Microsoft lieferte 2,35 Dollar.

Cloudwachstum verlangsamt sich etwas

Die Azure-Erlöse stieg laut dem Software-Giganten im abgelaufenen Quartal. 3 Monate zuvor hatte das Wachstum im Cloudbereich noch bei 40 Prozent gelegen. Die von CNBC befragten Analysten hatten ein Wachstum von 36,4 % erwartet.

Personalabbau geplant

Die Lage an den Märkten geht auch an Microsoft nicht spurlos vorbei. So kündigte der Konzern den Plan an, dass Tempo bei Einstellung zu drosseln und weniger als 1 % der Mitarbeiter abzubauen.

Aktie trotzdem einen Blick wert

Microsoft hatte bereits Anfang Juni die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr gekappt. Einer der Gründe für die Anpassung nach unten war der starker Dollar. Dieser Schritt hatte den Kurs der Aktie allerdings nur kurzfristig belastet. Danach erholte sich die Aktie kräftig.

Aufgrund der zuletzt schlechten Marktstimmung ist die Aktie aktuell auf einem ähnlichen Stand wie nach der Gewinnwarnung. Jetzt liegen die Zahlen zumindest leicht über den Erwartungen. Sollte die Stimmung an den Märkten weiterhin positiv bleiben, dann könnte sich für die Anleger eine zweite Chance ergeben. Mit einem geschätzten KGV von fast 26 ist die Aktie zwar aktuell nicht das ganz große Schnäppchen allerdings ist gut möglich, dass sich der Kurs erneut in Richtung 300 Dollar bewegt.

Kurzfristig Rückschläge durch die anstehende Zinsentscheidung der Fed oder andere Sachverhalte sind natürlich nicht ausgeschlossen, aber langfristig orientierte Anleger können sich durchaus ein paar Stücke ins Depot legen. Obwohl die Zahlen heute nachbörslich nicht gut aufgenommen werden, sehen wir bei der Aktie eher eine Chance als ein größeres Risiko.