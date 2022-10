VERTEX - Neues Allzeithoch, neuer Rallyschub?

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 309,210 $ (Nasdaq)

Die Vertex-Aktie zählt seit Monaten zu den starken Werten. Noch im Oktober 2021 notierte der Wert im Tief 176,36 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Rally. Mitte August 2022 erreichte sie ihr Allzeithoch bei 306,08 USD aus dem Juli 2020.

Mein Kollege Bastian Galuschka hat in mehreren Analysen in diesem Jahr auf diese Stärke hingewiesen, zuletzt in seinem Artikel VERTEX - Biotech-Aktie auf Messers Schneide.

Im August war das Allzeithoch noch eine zu hohe Hürde. Aber Verkaufsdruck kam nur wenig auf. Die Aktie lief mehrere Wochen auf hohem Niveau seitwärts. Seit Freitag zeigt sich wieder verstärkt Kaufinteresse. Vorgestern gelang sogar der Ausbruch über 306,08 USD und damit ein neues Allzeithoch. Nach einem Hoch bei 315,37 USD setzten gestern leichte Gewinnmitnahmen ein.

Klarer Kaufkandidat

Die Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern. Dabei kann es zu einem Schließen des Aufwärtsgap vom Montag kommen, was Kursverluste bis 300,14 USD bedeuten würde. Anschließend bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally gen 338,48 USD und 380-385 USD.

Ein Rückfall unter das Tief vom Freitag bei 287,96 USD wäre unschön. Aber erst ein stabiler Rückfall unter 227,20 USD wäre ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall würden weitere Abgaben gen 249,85 USD oder sogar 224,27 USD drohen.

Fazit: Die Vertex-Aktie macht einen klar bullischen Eindruck. Hier ist noch reichlich Potenzial vorhanden. In Kürze dürfte es gute Kaufchancen geben. Aber auch solche Aktien sind niemals ohne Risiko. In Bärenmärkten trifft es solche Aktien oft am Ende, dann aber besonders stark.

Zusätzlich lesenswert:

CECONOMY - Es bleibt schwierig

TEXAS INSTRUMENTS - Chipgigant muss nach Zahlen Federn lassen

Vertex Pharmaceuticals Inc

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)