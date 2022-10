ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 115 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 180 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Gründe für seine bereits im Frühjahr gestrichene Kaufempfehlung hätten sich inzwischen noch intensiviert, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu zählt er etwa den unsicheren Aufbau des virtuellen Metaversums und den langwierigen Anlauf, um mit der Videoplattform Reels Geld zu machen. Zudem lägen viele Faktoren, die das Werbegeschäft negativ beeinflussten, außerhalb der Kontrolle des Konzerns. Umsatztreiber für 2023 erschienen nunmehr weniger kraftvoll als in den vergangenen Jahren./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 05:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 05:29 / BST

