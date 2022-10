Hang Seng: Tiefster Stand seit 2009

Der Hongkonger Leitindex Hang Seng befindet sich derzeit praktisch im freien Fall und verlor auf Sicht von nur einem Jahr gut 40 Prozent an Wert und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit 2009. Echte Kehrtwendesignale lassen sich derzeit nicht erkennen, die hausgemachten Probleme könnten das Barometer noch tiefer in die Verlustzone drücken.

Grund hierfür ist unter anderem die zunehmende Kontrolle der chinesischen Regierung über Technologietitel wie beispielshalber Alibaba, Baidu und JD.com aber auch die zahlreichen Lockdowns in China trage nicht unbedingt zu einer Erholung des Hongkonger Leitindex bei.

Dies hat dem Barometer seit den Höchstständen aus Januar 2018 einen Verlust von bislang 55 Prozent beschert. Sollte demnächst nicht eine Kehrtwende gelingen, müssten weitere Abschläge sogar auf 14.048 und darunter den Unterstützungsbereich aus Anfang 2009 um 11.548 Punkten zwingend einkalkuliert werden.

Allerdings sei auch angemerkt, dass sich die aktuelle Crashphase in einem extrem negativen Umfeld bewegt und spontane Gegenbewegungen aufkommen könnten. Zugewinne an 16.923 Punkte, darüber maximal an die Tiefstände aus 2016 bei 18.178 Zählern wären durchaus möglich. Ernsthafte Handelsansätze ergeben sich in dieser Phase derzeit aber nicht.