«Manchmal klappt's. Manchmal lernt man.» – Kampagne stellt neue Baloise-Marke vor



27.10.2022 / 07:00 CET/CEST



Basel, 27. Oktober 2022. Das laufende Jahr steht bei Baloise im Zeichen des Rebranding-Projekts, das den Markenauftritt von uns gruppenweit von Grund auf erneuert und vereinheitlicht. Nun ist es soweit und wir freuen uns, die neue Identität von Baloise vorzustellen! Diese bringt auch die neue Haltung und Positionierung zum Ausdruck: Wir sehen die Welt als Ort voller Möglichkeiten und verstehen unsere Rolle darin, ein inspirierender Partner beim Erkunden dieser Welt sowie für das Morgen unserer Kundinnen und Kunden zu sein. Auf dieses neugierige Entdecken zielt auch unsere neue gruppenweite Kampagne ab. Diverse Sujets zeigen humorvoll, welche neuen Erfahrungen unsere Kundinnen und Kunden im Alltag machen. Entdeckungsversuche bedeuten auch, dass es manchmal anders kommt als man denkt. Wir bei Baloise sehen darin aber keine Misserfolge; wir sehen, dass für die Zukunft etwas gelernt werden konnte. Getreu dem Kampagnenmotto «Manchmal klappt's. Manchmal lernt man.». Im Januar 2022 haben wir unser grosses Vorhaben kommuniziert, im Sinne eines Single-Brand-Ansatzes «Basler Versicherungen», «Baloise Bank SoBa», «Baloise Asset Management», «Bâloise Assurances», «Basilese Assicurazioni» und «Baloise Insurance» unter einer einzigen, gemeinsamen Marke «Baloise» zu vereinen. In der Zwischenzeit ist viel geschehen und wir freuen uns, die neue Marke nun sicht- und spürbar zu machen. Baloise wird vielfältiger, was auch unsere einzigartige Kultur widerspiegelt. Die geschätzten Angebote und Dienstleistungen bleiben indes natürlich bestehen; neu europaweit einheitlich unter dem Markennamen «Baloise». Den Auftakt der Markeneinführung haben bereits rund vierzig Mitarbeitende und Rennrad-Enthusiastinnen und -Enthusiasten aus allen Ländergesellschaften von Baloise gemacht: An vier Tagen fuhren sie auf ihren Rennrädern gemeinsam vom Sitz in Antwerpen in Belgien über Luxemburg, Frankreich und Deutschland zu unserem Hauptsitz, dem «Baloise Park» in Basel. Auf den über 720 Kilometern unterstützten sie sich gegenseitig, trotzten dem Wetter und wuchsen zu einer Einheit zusammen. Das gemeinsame Erfolgserlebnis bei Ankunft widerspiegelt wie wir künftig gemeinsam unter dem einheitlichen Namen «Baloise» zusammenstehen und auftreten. Wir sind viele und doch eins, wie auch das nachfolgende Video zeigt. Entdecken Sie hier die neue Marke!





Zudem starten wir auch die neue Kampagne von Baloise, welche über TV- sowie Online-Werbung, Plakate und viele weitere Massnahmen erlebbar gemacht wird. Zusätzlich werden in Basel ein «Baloise Tram» und in Luxemburg Verkehrsbusse in den neuen Farben auf den Strassen zu sehen sein. «Den Start in die strategische Phase 'Simply Safe: Season 2' haben wir zum Anlass genommen, Baloise als Marke neu zu positionieren. Die Investitionen der vergangenen Jahre in unsere Kultur und unsere Dienstleistungen sollen auch durch unsere in allen Ländern einheitliche Marke «Baloise» spürbar sein. Wir freuen uns deshalb, mit unserer neuen Marke und Kampagne zu inspirieren und als verantwortungsvoller Partner unseren Stakeholdern zur Seite zu stehen. Denn wir stehen für ein sicheres Heute und eine sichere Zukunft für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Partner, Mitarbeitenden und für die Gesellschaft, in der wir arbeiten und leben», so Gert De Winter, CEO der Baloise Gruppe.

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise Bei Baloise dreht sich im Rahmen ihrer Strategie «Simply Safe» alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit den aktuell 8000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2021 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 9'600 Mio. und einen Gewinn von CHF 588.4 Mio. generiert. Die Aktie der Bâloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

