DAX - Geht die Rally weiter?

Der DAX markierte am 28. September ein Tief bei 11.862 Punkten. Diesem Tief näherte er sich am 13. Oktober noch einmal an. Seitdem befindet er sich in einer steilen Rally.

Am Donnerstag notierte der Index im Hoch bei 13.259 Punkten und damit auch knapp über dem Abwärtstrend seit dem Anfang Juni. Im heutigen Handel, der aufgrund eines Feiertags in einigen Bundesländern bisher sehr ruhig verläuft, kommt es zu einem minimalen Ausbruch über die 13.259 Punkten. Aktuell läuft ein Rücksetzer auf diese Marke. Stand jetzt kommt es zum 6. Gewinntag in Folge.

Etabliert sich der DAX über 13.259 Punkte, dann kann die Rally der letzten Tage noch etwas andauern. Ein Anstieg in Richtung 13.549 Punkte wäre möglich. Damit würde der Index an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab Anfang Juni 2022 ansteigen. Allerdings dürfte der morgige Handel auch wieder eher ruhig verlaufen. Denn morgen ist in einigen anderen Bundesländern Feiertag.

Ein etwas größeres Verkaufssignal ergäbe sich wohl erst mit einem Rückfall unter 13.039 Punkte. In diesem Fall müssten mit weiteren Abgaben bis zunächst ca. 12.789 und später evtl. sogar 12.438 Punkte gerechnet werden.

Fazit: Die Aufwärtsbewegung ist intakt. Größere Verkaufssignale sind nicht erkennbar. Daher haben die Bullen auf kurzfristige Sicht Vorteile.

