GILEAD SCIENCES - Sensationelle Wochenkerze

Die Aktie von Gilead Sciences schoss in der letzten Woche massiv nach oben. Nach einem Schlusskurs bei 67,79 USD am 21. Oktober zog die Aktie bis Freitag auf einen Wochenschlusskurs bei 79,27 USD an. Auslöser waren die Zahlen, die der Konzern am 27. Oktober bekanntgegeben hatte. Mit diesen Zahlen übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD, wobei die Schätzungen bei 1,53 USD lagen. Der Umsatz lang bei 6 Mrd. USD und damit 0,87 Mrd. über der Prognose.

Barclays erhöhte das Kursziel daraufhin von 60 USD auf 76 USD und änderte die Einschätzung von Underweight auf Equal Weight.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2015 bei 123,37 USD in einer Abwärtsbewegung. Seit Mai 2017 hat das Tempo der Abwärtsbewegung aber deutlich nachgelassen. Die Zwischentiefs kamen immer schneller. Im letzten Anlauf nach unten kam es zu keinem neuen Tief.

Mit dem Anstieg in der letzten Woche hat die Aktie des Biotechwertes erstmals ein etwas größeres Zwischenhoch in der Abwärtsbewegung der letzten Jahre überwunden. Allerdings liegt der entscheidende Widerstandsbereich bei 86,26 USD.

Weitere Rally möglich

Der Anstieg in der letzten Woche war ein klar positives Zeichen. Die Gilead-aktei könnte in den nächsten Wochen gen 86,26 USD ansteigen. Aber erst mit einem Ausbruch darüber wäre auch eine Trendwende geschafft. Dann könnte es zu einer größeren Rally in Richtung Allzeithoch kommen. Ein Rückfall in Richtung 74,12 USD wäre kurzfristig unproblematisch.

Bei einem Wochenschlusskurs unter 74,12 USD sollten aber schon wieder die Alarmglocken klingeln. Denn ein solcher Rückfall könnte weitere Abgaben gen 57,04-56,06 USD auslösen.

Fazit: Die Gilead-Aktie ist in der letzten Woche einen ersten wichtigen Schritt gegangen, um eine größere Rally starten zu können. Aber es muss noch ein weiterer folgen.

