Trading-Chance Walgreens: So langsam wieder „oben“?

Die Aktie der US-Drogeriemarktkette Walgreens läuft seit Jahresbeginn in einem präzisen Abwärtstrendkanal. Solide Zahlen des vergangenen Geschäftsjahresquartals zogen den Kurs im Oktober nahe an dessen obere Begrenzung, die Teil einer massiven, charttechnischen Widerstandszone ist. Angesichts der überkauften Markttechnik ergibt sich daraus eine Trading-Chance Short.

Können Drogeriemarktketten wie die Walgreens Boots Alliance die gestiegenen Preise an die Kunden weitergeben und den Umsatz trotzdem halten, die Preise womöglich sogar mit dem Rückenwind der Inflation so anheben, dass der Gewinn zulegt? Momentan sieht es nicht danach aus.

Ein genauer Blick zeigt: Der Gewinn steht unter Druck

Da das Geschäftsjahr bei Walgreens immer am 31. August endet, wurde die Bilanz des letzten, d.h. vierten Geschäftsjahresquartals bereits am 13. Oktober vorgelegt. Auf den ersten Blick fiel die grandios aus, denn Walgreens übertraf die Durchschnitts-Prognosen der Analysten. Der Gewinn pro Aktie lag mit 0,80 US-Dollar über der Prognose von 0,77 US-Dollar, der Umsatz mit 32,4 Milliarden US-Dollar über der Erwartung von 32,07 Milliarden. Nur weisen die Prognosen nicht darauf hin, wie sich diese Ergebnisse gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres darstellen. Und nur auf diesen Vergleich kommt es letztlich an.

Und da sieht man, dass der Gewinn von 0,80 US-Dollar pro Aktie sehr deutlich unter dem des Vorjahres lag, da kamen nämlich noch 1,17 US-Dollar zusammen. Und der Umsatz ist, trotz der inflationsbedingt höheren Preise, von 34,2 auf 32,4 Milliarden gefallen. Und das ist eben alles, nur nicht bullisch. So gesehen besteht eine gute Chance, dass die laufende Aufwärtsbewegung der Aktie nicht mehr allzu weit führt, zumal:

Überkauft und an eine massive Widerstandszone herangelaufen

Nachdem Walgreens am unteren Ende des breiten Abwärtstrendkanals nach oben drehte, ist die Aktie, ab dem 13. Oktober zusätzlich durch die (scheinbar) guten Quartalszahlen getrieben, bislang um knapp 20 Prozent gestiegen. Dadurch sind die reagibleren markttechnischen Indikatoren (hier im Chart der Stochastik-Oszillator) bereits in die überkaufte Zone gelaufen, während die Aktie an den unteren Rand einer breiten, massiven Widerstandszone herangelaufen ist.

Quelle: marketmaker pp4

Diese Widerstandszone reicht von 36,57 bis 39,72 US-Dollar und schließt die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals, derzeit bei 37,60 US-Dollar, mit ein. Man sollte zwar einen Stop Loss wählen, der ein kurzzeitiges Überschießen über diese Widerstandszone erlaubt, aber grundsätzlich wäre diese Kombination aus Quartalsergebnissen, die bei genauem Hinsehen alles andere als bullisch sind und einer Aktie, die vor einer massiven Widerstandszone steht und bereits überkauft ist, eine gute Gelegenheit, um sich an einem Short-Trade zu versuchen.

Mit dem Hebel von 3,2 auf den Fortbestand des mittelfristigen Trends setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 47,462 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,23. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 40,60 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von 0,9940 einem Kurs von ca. 0,68 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Walgreens lautet PD1NF7.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 36,57 US-Dollar, 37,20 US-Dollar, 37,60 US-Dollar, 39,14 US-Dollar, 39,72 US-Dollar, 41,63 US-Dollar

Unterstützungen: 30,39 US-Dollar, 29,10 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Walgreens Boots Alliance

Basiswert Walgreens WKN PD1NF7 ISIN DE000PD1NF79 Basispreis 47,462 US-Dollar K.O.-Schwelle 47,462 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,23 Stop Loss Zertifikat 0,68 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

