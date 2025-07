Trading-Chance Canadian National Railway: Verdopplungs-Potenzial

Werbung

Im Gegensatz zu vielen Dividenden-Aristokraten, die wir in den vergangenen Monaten vorgestellt haben, ist die heutige Trading-Chance ein weltbekannter Aristokrat. Innerhalb des dynamischen Aufwärtstrends hat sich selbiger nun abermals beschleunigt und wurde zunehmend steiler. Wir erklären, was die große Stärke des Unternehmens ist und beleuchten die charttechnische Konstellation.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Canadian National Railway?

Der Name lässt bereits die Tätigkeit des Unternehmens erahnen. Canadian National Railway ist im Schienen-Transport-Sektor tätig. Im Kern befasst sich das Unternehmen mit dem Transport von Gütern verschiedenster Art über ein riesiges Schienennetzwerk, welches sich durch Kanada und Teile der Vereinigten Staaten erstreckt. Unter anderem transportiert man Rohmaterialien, landwirtschaftliche Produkte, Fahrzeuge, Konsumgüter und vieles mehr. Zudem bietet das Unternehmen auch Logistics and Supply Chain Solutions an. Hier geht es primär darum, die Effizienz der Lieferketten ihrer Kunden zu optimieren. Canadian National Railway stellt dazu verschiedene Intermodal-Transportlösungen zur Verfügung, die eine Kombination aus Schienen- und Lkw-Transport beinhalten können. Das Unternehmen betreibt ebenfalls Umschlagsanlagen, in denen Güter zwischen verschiedenen Transportmitteln umgeladen werden können.

Günstige Bewertung

Die Aktie wird mit einem KGV von 19,9 derzeit relativ günstig an der Börse gehandelt. Der langfristige Durchschnitt des KGV´s liegt bei 21,0. Auch hier haben wir wieder einen Margen-Giganten. Die Netto-Marge liegt bei 26,2%, was einer der höchsten Werte innerhalb der Riege der Dividenden-Aristokraten ist. Der Gewinn ist zwischen 2015 und 2025 von 4,39 auf 7,14 Kanadische Dollar gewachsen. Bis 2028 plant das Unternehmen einen Gewinn von über 10 Kanadische Dollar je Aktie.

Nach Rücksetzer wieder attraktiv(er)

Die Aktie ist innerhalb der Dividenden-Aristokraten wahrscheinlich sogar die jüngste. 1996 erblickte sie das Licht der Börsenwelt und notierte damals bei 3,18 CAD. In der Spitze wurden an der Börse 137 CAD für eine Aktie gezahlt. Innerhalb des sich als „Broadening“ entwickelnden Aufwärtstrends befindet sich der Kurs derzeit in der Nähe der unteren Trendbegrenzungslinie. Ein horizontaler Support befindet sich bei 91,65 CAD, der Aufwärtstrend verläuft knapp darunter bei aktuell 89,66 CAD. Widerstände befinden sich nur am Allzeithoch bei 134-137, sowie knapp darunter bei etwa 120 CAD.

Als langfristiges Ziel sehen wir hier Kurse weit oberhalb von 200 CAD, wenn man die Bewertung und die Wachstumsziele mit einberechnet. In der gesamten Historie der Aktie gab es lediglich drei große Rücksetzer. Der aktuelle Kursrückgang stellt den vierten Korrekturschub dar und bietet eine der offenbar extrem seltenen Gelegenheiten, diese Top-Aktie relativ günstig zu erwerben.

Fazit:

Einen Dividenden-Aristokraten bekommt man selten günstig. Hier stimmen derzeit viele Faktoren und machen ein Engagement in diesem Wertpapier ausgesprochen attraktiv. Wie so oft halten wir es auch hier jedoch für sinnvoll, etwas Pulver trocken zu halten, und in mehreren Tranchen einzusteigen. Das ist bei Dividenden-Aristokraten ohnehin unsere Maxime. Wir kaufen derartige Aktien mehrmals jährlich, wodurch ein Cost-Average-Effekt ausgespielt werden kann.

Mini Future Long auf Canadian National Railway

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O. liegt bei 79,119 USD und der Basispreis befindet sich bei 71,926 Dollar . Bei einem aktuellen Kurs von 104,95 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,98. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PL1TPE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 120, 134-137 USD

Unterstützungen: 91,65 und 89,66 USD

Mini Future Long auf Canadian National Railway

