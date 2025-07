Trading-Chance Church & Dwight: Die stärkste Trendaktie!

Werbung

Wenn Sie sich die Kursentwicklung der bislang von uns vorgestellten Dividenden-Aristokraten anschauen, finden sie darunter ausgesprochen viele tolle Trendaktien, die sich vom breiten Markt und den sehr populären Werten abheben. Doch eine Trendstärke, wie sie unser heutiger Dividenden-Aristokrat aufweist, sucht ihresgleichen. Besonders ist dabei auch, wie schnell die wenigen Rücksetzer, die es hier überhaupt gegeben hat, wieder hochgekauft wurden. Wir stellen vor, ein Unternehmen aus dem Sektor der Basiskonsumgüter: Church & Dwight!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Church & Dwight?

Anhand dieser Aktie lässt sich sehr schön sehen, dass es oft die Basics sind, die man gut beherrschen muss, um sehr erfolgreich zu sein. Viele Aktionäre denken, es sei wichtig, die nächste Microsoft zu entdecken, eine besonders innovative Idee ausfindig zu machen und in die Aktie eines solchen Start-Ups zu investieren. Nicht, dass das falsch wäre. Nur es bringt unglaublich viele Fehl-Investments mit sich, wohingegen eine logische Einfachheit bei Investments uns oft weiter bringt. Man muss sich die Frage stellen: Welche Produkte (oder Dienstleistungen) sind unverzichtbar, werden immer wieder benötigt. Und dann landet man bei Basiskonsumgütern und Versicherungen (letztere sind gesetzlich vorgeschrieben).

Die Geschäftsfelder von Church & Dwight umfassen Consumer Domestic, Consumer International und Specialty Products Division. Im Bereich Consumer Domestic bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Haushaltsprodukten an, wie Reinigungsmittel, Backpulver, Zahnpflegeprodukte und Luftpflegeprodukte. Diese Waren werden in den USA vertrieben und richten sich an Endverbraucher. Die Consumer International-Sparte beschäftigt sich mit der Vermarktung und dem Vertrieb der Consumer-Produkte von Church & Dwight außerhalb der USA. Diese internationalen Aktivitäten zielen darauf ab, das globale Wachstum des Unternehmens zu fördern und die Präsenz auf ausländischen Märkten zu erweitern. Die Specialty Products Division konzentriert sich auf speziellere Produkte, darunter Inhaltsstoffe für die Landwirtschaft und Spezialchemikalien. Diese Produkte werden überwiegend an Geschäftskunden in verschiedenen Industriezweigen verkauft.

Günstige Bewertung

Das aktuelle (bereinigte) KGV liegt mit 28,9 in etwa auf Höhe des langfristigen Durchschnitts-KGV. Damit ist die Aktie alles andere als teuer! Zwischen 2015 und 2025 konnte Church & Dwight seinen Gewinn von 1,54 auf 2,33 Dollar je Aktie steigern. Bis 2028 soll dieser sogar auf 4,34 Dollar je Anteilsschein klettern, was ein enormes Gewinnwachstum bedeuten würde. Der operative Cashflow entwickelt sich sehr stetig und mit einer Netto-Marge von 9,35% gilt man als margenstarkes Unternehmen. Die Dividende wurde in 34 aufeinander folgenden Jahren nicht gesenkt und erhöhte sich in 28 Jahren in Serie. Im Schnitt betrug die jährliche Steigerung der Dividendenzahlung knapp 6%.

Seltener Rücksetzer bietet Chance

Als die Aktie Dezember 1976 ihre Erstnotiz an der New Yorker Börse feierte, notierten die Papiere bei gut 0,24 Dollar – ein Pennystock. In einem schier nicht enden wollenden Trend schraubte sich das Wertpapier auf über 100 Dollar in der Spitze. Wenn man von einer Mega Trend-Aktie sprechen kann, dann bei Church & Dwight. Selten sieht man Trends, die über fünf Jahrzehnte derart stetig verlaufen. Auch in den speziell geopolitisch turbulenten 2020ern, in denen wir mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg, dem Gaza-Krieg und nun mit den US-Zöllen eine ganze Reihe von einschneidenden und die Wirtschaft belastenden Ereignissen hatten (und haben), gab es zwar Rücksetzer, doch bei kaum einer Aktie wurden diese so rasant wieder egalisiert, wie bei Church & Dwight.

Gegenwärtig befindet sich der Aktienkurs inmitten des als Broadening angelegten Aufwärtstrends. Unterstützungen lassen sich bei 48, 70, 82,25 und 91 Dollar ausmachen, wobei speziell die Zone von 82,25 bis 91 Dollar als potenziell starker Support zu erwarten ist. Hier treffen um die 82 Dollar der horizontale Support und die untere Begrenzungslinie des langfristigen Aufwärtstrends zusammen.

Widerstände spielen für uns bei einer derartigen Trendaktie fast keine Rolle, da es nach unserer Strategie bei Dividenden-Aristokraten wichtig(er) ist a) überhaupt investiert zu sein und b) es zu bleiben und regelmäßig in weiteren Tranchen zuzukaufen. Dennoch der Vollständigkeit halber: Bei 99, 105 und 116 Dollar befinden sich Widerstände.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Die Aktie neigt dazu, wie man anhand des Charts sehen kann, etwaige Korrekturen schnell mit scharfen Kursanstiegen wett zu machen. Sollte das Unternehmen seine Planungen, was die Gewinnentwicklung betrifft, auch nur halbwegs einhalten können, so erachten wir Kurse jenseits von 200 Dollar langfristig für realistisch. Die Aktie war und ist für uns immer und zu jeder Zeit ein Kauf, und bietet nach dem jüngsten Rücksetzer nun eine umso attraktivere Chance. Dennoch: Bei Dividenden-Aristokraten steht nicht das Timing des Einstiegs im Vordergrund, sondern das „investieren“ und „investiert bleiben“.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Church & Dwight

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. K.O. und Basispreis liegen gleichauf bei 68,214 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 98,39 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,15. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PF50C3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 99, 105 und 116 USD

Unterstützungen: 70, 82,5 und 91 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Church & Dwight

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.