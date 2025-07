Trading-Chance IBM: Trendaktie auf Allzeithoch

Werbung

Im Gegensatz zu vielen Dividenden-Aristokraten, die wir in den vergangenen Monaten vorgestellt haben, ist die heutige Trading-Chance ein weltbekannter Aristokrat. Innerhalb des dynamischen Aufwärtstrends hat sich selbiger nun abermals beschleunigt und wurde zunehmend steiler. Wir erklären, was die große Stärke des Unternehmens ist und beleuchten die charttechnische Konstellation.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht IBM?

Die große Stärke dieses Unternehmens ist zweifelsohne die Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Bedürfnisse des Marktes. Man ist ein absoluter Pionier der Computer-Branche und bietet sowohl Software-, wie auch Hardware-Lösungen an. Zu den Produkten gehören Server, Software und Speichermedien, Drucksysteme, PCs und dazugehörige Dienstleistungen wie PC-Recycling und Rückkaufservice für Unternehmen aber auch Internetsicherheitslösungen, Upgrades und Zubehör. Auch jetzt ist IBM wieder am Puls der Zeit und mischt im Boom-Markt „Künstliche Intelligenz“ (kurz KI oder amerikanisch AI) mit. Mit WatsonX hat IBM hier eine eigene Lösung, die bei Arbeits- und Optimierungsprozessen für Unternehmen unterstützt. Aufgrund der Jahrzehnte langen Erfahrung und der herausragenden Kundenstruktur darf davon ausgegangen werden, dass am Ende der Kuchen im Bereich „KI“ unter einer Handvoll Unternehmen aufgeteilt wird. Wir sehen ausgezeichnete Chancen dafür, dass IBM sich ein großes Stück vom Kuchen sichern kann. Das schafft erhebliche Kursfantasie, auch wenn die Aktie derzeit nicht gerade günstig bewertet erscheint.

Unter den Anteilseignern ist die Vanguard Group mit über 10% der Aktien der größte Aktionär des Unternehmens. Wie es sich für einen Dividenden-Aristokraten gehört, hat IBM die Dividende in mindestens 25 aufeinander folgenden Jahren erhöht. Ein absolutes Qualitätsmerkmal! Im laufenden Jahr sollen 6,68$ pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der operative Cashflow liegt gegenwärtig bei 14,27 $ und soll bis 2028 auf 17,13 $ erhöht werden. Die Netto-Marge ist mit 9,59% auf einem stabilen und hohen Niveau.

Trendkanal nach oben verlassen

Der Aktienkurs profitiert seit Jahren vom Hype um künstliche Intelligenz. Seit dem Corona-Tief im April 2020 hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Damals war die Aktie vorübergehend nach unten aus dem langfristigen Trendkanal (rot) herausgekippt. Doch mit der Rückeroberung des Kanals kamen die Papiere nicht nur wieder in ein ruhigeres Fahrwasser, sondern machten sich auf zu neuen Allzeithochs. Dabei wurde nun ganz frisch die obere Kanalgrenze durchstoßen und der Trend nochmals steiler. Zwar ist die Aktie derzeit mit einem KGV von 28 etwa doppelt so teuer, wie im langfristigen Durchschnitt, doch ändert dies nichts an der Qualität dieser Aktie, die für uns so gut wie immer ein Kauf ist. Sicherlich kann es aber smart sein, etwas Pulver trocken zu halten, um bei einem eventuellen Pullback an die 260er-Marke oder gar in Richtung 230-240 Dollar mit einem beherzten Zukauf einen besseren Durchschnittspreis zu generieren.

Per Trend-Differenz-Methode ergibt sich als nächstes Etappen-Ziel die Marke von 323-330 US-Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Eine IBM-Aktie steht jedem gut diversifizierten Portfolio gut zu Gesicht. Die Aktie ist derzeit nicht günstig, doch brilliert sie mit einer ungemeinen Trendstärke. Nachdem wir bei 240 Dollar eine erste Trading-Chance aufzeigten, kann aus unserer Sicht nun eine weitere Teilposition bei einem neuen Verlaufshoch eingegangen werden. Für einen besseren Durchschnittspreis können zudem Limits an den oben aufgezeigten Supports platziert werden. Wir haben ein passendes Produkt für diese Trading-Chance für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf IBM

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O. und der Basispreis liegen bei 173,257 Dollar gleichauf. Bei einem aktuellen Kurs von 292,47 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,42. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PC8MVJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 230-240 und 260 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf IBM

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.