ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Fuchs Petrolub auf 38 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Quartalszahlen von 40 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Schmierstoffherstellers habe die durchschnittliche Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Cashflow-Performance sei aber schwach ausgefallen. In Erwartung steigender Kosten reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2023 und 2024./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben