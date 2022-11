China-Rallye | US-Renditen und der USD sinken | Solide Ergebnisse

Unbestätigte Gerüchte, dass China an Plänen arbeitet von der Covid-Null-Toleranz-Politik graduell abzuweichen, facht eine Rallye bei chinesischen Tech-Aktien an und hebt die Stimmung an der Wall Street. Ein Sprecher des Außenministeriums dementiert und betont, dass ihnen derartige Pläne nicht bekannt seien. Dass die Renditen der US-Staatsanleihen im Vorfeld der morgigen FED-Tagung sinken, einhergehend mit einem schwächeren US-Dollar-Index, hilft dem Aktienmarkt ebenfalls. Zudem sehen wir anhaltend solide Ergebnisse. Pfizer schlägt die Ertragsziele deutlich und hebt die Aussichten für das Gesamtjahr an. Eli Lilly kann die Ertragsziele nur leicht schlagen, und senkt wegen des festen US-Dollar die Aussichten. Uber kann die Umsatz- und Ertragsziele schlagen und sieht einen ähnlichen Trend im vierten Quartal. SoFi meldet überraschend solide Zahlen und hebt die Aussichten an. Simon Property kann die Ziele ebenfalls schlagen.



00:00 - Intro

00:53 - China-Rallye

02:40 - Renditen der Staatsanleihen sinken

03:14 - JOLTS, Einkaufsmanager-Index

04:36 - SoFi | Uber | Simon Property | Avis

07:05 - BP | Saudi Aramco

08:22 - Abiomed | Eli Lilly | Pfizer

11:40 - Weitere Ergebnisse | Twitter

13:52 - Update zu China

14:32 - US-Notenbank-Tagung

16:01 - Vortrag in Wien

17:01 - Closing Bell



