Dax zur Eröffnung höher erwartet - Fed im Blick

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenanfang hatte die Anleger auch eine Rekordinflation von mehr als zehn Prozent in der Euro-Zone nicht aus dem Tritt gebracht. Der deutsche Leitindex war am Montag mit 13.254 Punkten knapp im Plus aus dem Handel gegangen. Damit legte er im Monat Oktober fast zehn Prozent zu.

Die Widerstandsfähigkeit habe sich der Dax auch von den Investoren aus Übersee abgeschaut, sagte Konstantin Oldenburger, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. "Auch hier wird der Optimismus von der Erwartung getragen, dass die Federal Reserve vielleicht schon an diesem Mittwoch eine Lockerung ihrer aggressiven Geldpolitik verkünden wird." Mit Spannung warten Investoren daher auf den Start der zweitägigen Zinssitzung der US-Notenbank im Tagesverlauf. Eine vierte Erhöhung der US-Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte gilt unter Börsianern bereits als ausgemacht. Daher stehen vor allem Hinweise von Fed-Chef Jerome Powell zum Zinsausblick im Fokus.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.253,74

Dax-Future

13.385,00

EuroStoxx50

3.617,54

EuroStoxx50-Future

3.648,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.732,95 -0,4 Prozent

Nasdaq

10.988,15 -1,0 Prozent

S&P 500

3.871,98 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

27.678,92 +0,3 Prozent

Shanghai

2.945,92 +1,8 Prozent

Hang Seng

15.368,46 +4,6 Prozent

