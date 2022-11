DEUTSCHE WOHNEN - Ein Lichtblick am Horizont!

Deutsche Wohnen SE - WKN: A0HN5C - ISIN: DE000A0HN5C6 - Kurs: 20,870 € (XETRA)

Um sich des Dramas in der Deutschen-Wohnen-Aktie bewusst zu werden, muss man einen Blick auf den langfristigen Chart werfen. Hier wird nicht nur deutlich, dass die Aktie in den vergangenen Monaten über 65 % an Wert verloren hat, sondern auch, unter welchen Bedingungen dies zustande gekommen ist. Die Aktie ist seit gut einem Jahr im freien Fall und Erholungen waren nicht nur selten, sondern meist nur von kurzer Dauer und preislich überschaubar.

In diesem bärischen Umfeld kam es im Oktober zur Ausbildung eines kleinen Doppelbodens. Seit langer Zeit haben die Bullen endlich wieder einmal die Chance, zu überzeugen. In diesem Zusammenhang sollte kein neues Tief unterhalb von 16,88 EUR mehr erreicht werden, während man im Gegenzug in den nächsten Monaten in Richtung 25 EUR durchstartet. Zwischenzeitliche Korrekturen und Konsolidierungen müssen dabei aber eingeplant werden, denn vor allen Dingen das langfristig bärische Chartbild belastet. Anleger müssen erst einmal wieder Vertrauen in die Aktie gewinnen, zumal auch die fundamentalen Risiken nicht verschwunden sind. Einfach wird es also nicht.

Deutsche Wohnen SE Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)