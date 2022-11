DAX: Nicht so schnell mein Herr!

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte am Dienstag auf den höchsten Stand seit Mitte September zulegen, am Ende des Tages blieb jedoch ein zweites Doji im Chart zurück. Solche Kursmuster treten häufig am Ende einer Trendbewegung auf, dies könnte für die nächsten Tage Abgabebereitschaft des Marktes signalisieren.

Ohnehin wurde die Rallye am Dienstag von den größten Verlierern der jüngsten Vergangenheit getragen, mit Eröffnung der US-Börsen klappten die Notierungen schließlich in sich zusammen, wie auch sehr gut an den US-Indizes zu beobachten war. Diese haben nämlich sehr starke Widerstände erreicht.

Daher bleibt für den deutschen Leitindex nur ein bärisches Szenario abzuleiten, unterhalb von 13.200 Punkten dürfte der Unterstützungsbereich aus Ende der letzten Woche um 13.050 Punkten angesteuert werden, einen weiteren Auffangpunkt findet der DAX um den EMA 50 bei 12.847 Punkten vor. Eine überschießende Welle könnte sogar auf 12.600 Punkte abwärts reichen, ehe Bullen wieder zuschlagen und das Barometer stabilisieren.

Eine direkte Fortsetzung der Ende September gestarteten Rallye ist dagegen nicht zu favorisieren, hierfür ist der Widerstandsbereich zwischen 13.546 Punkten und dem EMA 200 bei 13.572 Zählern schlichtweg zu stark. Im Erfolgsfall könnten Gewinne an 14.000 Punkte folgen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mit Zahlen zur Geldbasis aus Oktober sowie der Kurzfassung des Protokolls der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung vorgelegt. Deutschlands Erwerbstätigenzahl, das Handelsbilanzsaldo und die Exportrate aus September (saisonbereinigt) stehen in wenigen Minuten zum Abruf bereit, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr werden die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU vorgelegt.

Zur Mittagsstunde melden sich die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche zu Wort, um 13:15 Uhr sollte sich der Blick auf den ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar aus Oktober richten. Um 19:00 Uhr wird schließlich die US-Notenbank Fed ihre weitere Geldpolitik vorstellen.