onvista Mahlzeit: Fed ist an der Reihe - Uber, Zalando, Teamviewer und Livent senkt den Ausblick

Vor dem Zins-Entscheid der amerikanischen Notenbank werden die Anleger wieder etwas vorsichtiger. Nachdem der Dax gut aus den Startlöchern gekommen ist, pendelt er gegen Mittag zwischen Plus und Minus. Heute hat es Jerome Powell in der Hand, wie es bis Jahresende weitergehen könnte. Was genau erwarten die Märkte von ihm?

Die Aktien von Teamviewer legen einen großen Sprung hin. Der Softwarenkonzern hat heute solide Zahlen veröffentlicht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Die Anleger belohnen das mit einem Kurssprung von mehr als 10 Prozent.

Der Quartalsbericht von Uber kommt ebenfalls bei den Anlegern gut an. Zwar vermeldete der Fahrdienstleister einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar, aber die Aktie legt um mehr als 6 Prozent zu. Ist das Papier jetzt interessant?

Themen der heutigen Sendung: Dax, Uber, Airbnb, AMD, Match Group, Livent, Alibaba, Moller-Maersk, Aston Martin, Boohoo, Zalando, Vestas, Deutsche Bank, Tops&Flops, Porsche, Teamviewer, Norma, Auto1, Varta, Musterdepot, Air France - KLM, Volkswagen & Zuschauer