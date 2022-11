TAG IMMOBILEN - Abwärtsziel erreicht

TAG Immobilien AG - WKN: 830350 - ISIN: DE0008303504 - Kurs: 6,145 € (XETRA)

Die Aktie TAG Immobilien musste in den letzten Wochen und Monaten massive Verluste hinnehmen. Im August 2021 notierte der Wert im Hoch bei 29,37 USD. In meiner letzten Analyse vom 23. August TAG IMMOBILIEN - Erholung ja, aber mehr auch nicht nannte ich ein Abwärtsziel bei 5,61 EUR. Am 13. Oktober notierte der Wert im Tief bei 5,63 EUR und damit beinahe exakt auf dem genannten Ziel.

Von dort aus kam es zuletzt zu einer leichten Erholung, aber diese ist früh ins Stocken geraten. Heute deutet sich sogar wieder Abwärtsdruck an. Die Aktie notiert am Vormittag mit 6,05 % im Minus und ist damit der schwächste Wert im MDAX.

Bisher kein Boden in Sicht

Mit dem heutigen Rückfall deutet sich eine neue größere Verkaufswelle an. Sollte die Aktie stabil unter 5,61 EUR abfallen, wäre nach unten viel Platz. Das nächste Abwärtsziel wäre das log. 61,8 % Retracment der Aufwärtsbewegung ab März 2009 bis August 2021. Diese Marke liegt bei 3,87 EUR.

Sollte der heutige Abverkauf aufgefangen werden können, dann wäre eine Erholung gen 8,04 EUR möglich. Eine Trendwende wäre aber auch damit nicht erreicht.

Fazit: Die Aktie von TAG Immobilien steht kurz vor einem neuen mittelfristigen Verkaufssignal.

