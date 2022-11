EQS-News: CLIQ Digital meldet starken Cashflow und Gewinnwachstum für das dritte Quartal

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

CLIQ Digital meldet starken Cashflow und Gewinnwachstum für das dritte Quartal Umsatzanstieg um 91 % auf 77 Mio. EUR im 3. Quartal 2022, angetrieben durch abonnementbasierte Multi-Content-Streaming-Webportale und Nordamerika

Neue Markteintritte in Lateinamerika

12 Millionen EUR Quartals-EBITDA, Anstieg um 68 %

EPS von 3,30 EUR in 9M 2022 (79 %-Steigerung von 1,84 EUR in 9M 2021)

Operativer freier Cashflow stieg im 3. Quartal 2022 auf 8 Millionen EUR (+76 % von 4,7 EUR Millionen im 3. Quartal 2021) DÜSSELDORF, 3. November 2022 - Die CLIQ Digital AG veröffentlicht heute ihren ungeprüften Finanzbericht für das dritte Quartal und 9M 2022. Q3/9M 2022 Finanzergebnisse Umsatz: Die CLIQ Digital Group erzielte im 3. Quartal 2022 ein weiteres Rekordergebnis dank eines höheren organischen Umsatzes von 76,5 Millionen EUR nach 40,0 Millionen EUR im dritten Quartal 2021. Die Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr betrug dabei 91 % und 19 % gegenüber dem Vorquartal, was den starken Wachstumskurs des Unternehmens unterstreicht. Übersicht: Mio. EUR Q3

2022 Q3

2021 Veränd. 9M

2022 9M

2021 Veränd. Multi-Content 67,1 29,5 127 % 166,2 72,7 129 % Single-Content 6,7 7,4 -9 % 19,4 23,1 -16 % Werbefinanziert 2,7 3,1 -13 % 7,7 7,4 4 % Umsatzerlöse 76,5 40,0 91 % 193,3 103,2 87 % Nordamerika 44,4 20,1 121 %, 110,7 51,0 117 % Europa 26,8 16,4 63 % 71,4 42,9 66 % übrige 5,3 3,5 52 % 11,2 9,3 21 % Umsatzerlöse 76,5 40,0 91 % 193,3 103,2 87 % Das Quartalswachstum ist auf einen Anstieg der bezahlten Abonnements für unsere Multi-Content-Streaming-Webportale zurückzuführen, die um 127 % auf 67,1 Millionen EUR Umsatz wuchsen nach 29,5 Millionen EUR in 3Q 2021. In allen wichtigen Regionen stiegen die Umsätze deutlich an, wobei Nordamerika und Europa im Vergleich zum Vorjahr 121 % bzw. 63 % zulegten. In der Region Übrige startete das Unternehmen den Vertrieb in Lateinamerika mit neuen Markteintritten. Marketingausgaben : Im 3. Quartal 2022 stiegen die Marketingausgaben aufgrund eines erhöhten Werbevolumens um 120 % auf 30,4 Millionen EUR nach 13,8 Millionen EUR im Vorjahr.

: Im 3. Quartal 2022 stiegen die Marketingausgaben aufgrund eines erhöhten Werbevolumens um 120 % auf 30,4 Millionen EUR nach 13,8 Millionen EUR im Vorjahr. EBITDA : Das EBITDA stieg im 3. Quartal 2022 um 68 % auf 12,4 Millionen EUR nach7,4 Mio. EUR im Vorjahr, die bei einer Marge von 16 % nach 19 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres aufgrund der stetig wachsenden Abonnentenzahl.

: Das EBITDA stieg im 3. Quartal 2022 um 68 % auf 12,4 Millionen EUR nach7,4 Mio. EUR im Vorjahr, die bei einer Marge von 16 % nach 19 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres aufgrund der stetig wachsenden Abonnentenzahl. Ergebnis je Aktie : Dank eines zugrundeliegenden Konzernergebnisses von 8,6 Millionen EUR nach 4,7 Millionen EUR im Vorjahr, wuchs das Ergebnis je Aktie im 3. Quartal 2022 um 89 % auf 1,33 EUR nach 0,70 EUR im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten 2022 stieg das Ergebnis je Aktie um 79 % und lag bei 3,30 EUR gegenüber 1,84 EUR in 9M 2021.

: Dank eines zugrundeliegenden Konzernergebnisses von 8,6 Millionen EUR nach 4,7 Millionen EUR im Vorjahr, wuchs das Ergebnis je Aktie im 3. Quartal 2022 um 89 % auf 1,33 EUR nach 0,70 EUR im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten 2022 stieg das Ergebnis je Aktie um 79 % und lag bei 3,30 EUR gegenüber 1,84 EUR in 9M 2021. Cashflow : Trotz höherer Marketingausgaben und Investitionen von 2,6 Mio. EUR sowohl in Content (1,3 Mio. EUR) als auch in die CLIQ.de-Plattform (1,2 Mio. EUR), stieg der operative freie Cashflow im 3. Quartal 2022 um 77 % auf 8,3 Mio. EUR nach 4,7 Mio. EUR im Vorjahr.

: Trotz höherer Marketingausgaben und Investitionen von 2,6 Mio. EUR sowohl in Content (1,3 Mio. EUR) als auch in die CLIQ.de-Plattform (1,2 Mio. EUR), stieg der operative freie Cashflow im 3. Quartal 2022 um 77 % auf 8,3 Mio. EUR nach 4,7 Mio. EUR im Vorjahr. Cash-Position: Zum 30. September 2022 belief sich die Netto-Cash-Position der Gruppe auf 2,1 Mio. EUR – eine Verbesserung um 7,9 Mio. EUR gegenüber der Nettoverschuldung zum 30. Juni 2022, die weitgehend mit dem operativen freien Cashflow übereinstimmte. Übersicht der Geschäftstätigkeit Abonnenten : Die Zahl der bezahlten Abonnements per 30.09.2022 für Multi- und Single-Content-Streaming-Webportale stieg weiter auf 1,8 Millionen (30.09.2021: 1,2 Millionen) aufgrund der erfolgreichen Marketingkampagnen und des attraktiven Content-Angebots. Im Laufe des Quartals sank der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines neuen Abonnenten leicht auf 71,76 EUR 72,41 EUR im Vorquartal.

: Die Zahl der bezahlten Abonnements per 30.09.2022 für Multi- und Single-Content-Streaming-Webportale stieg weiter auf 1,8 Millionen (30.09.2021: 1,2 Millionen) aufgrund der erfolgreichen Marketingkampagnen und des attraktiven Content-Angebots. Im Laufe des Quartals sank der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines neuen Abonnenten leicht auf 71,76 EUR 72,41 EUR im Vorquartal. Lifetime-Value der Kundenbasis : Der Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) wuchs bis Ende September 2022 sowohl sequenziell auf 131 Millionen EUR (30.06.2022: 121 Millionen EUR) als auch im Jahresvergleich (30.092021: 68 Millionen EUR). Der LTVCB stellt den erwarteten Umsatz dar, der aus den bezahlten Abonnements zum Berichtszeitpunkt über deren geschätzte individuelle Restlaufzeit erzielt wird.

: Der Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) wuchs bis Ende September 2022 sowohl sequenziell auf 131 Millionen EUR (30.06.2022: 121 Millionen EUR) als auch im Jahresvergleich (30.092021: 68 Millionen EUR). Der LTVCB stellt den erwarteten Umsatz dar, der aus den bezahlten Abonnements zum Berichtszeitpunkt über deren geschätzte individuelle Restlaufzeit erzielt wird. Rentabilitätsindex: Der sechsmonatige Rentabilitätsindex von CLIQ Digital lag im 3. Quartal 2022 bei 1,46x, verglichen mit 1,63x im 3. Quartal 2021. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf einen allgemeinen Anstieg der Kundenakquisitionskosten in allen Regionen zurückzuführen, einschließlich des neuen Markteintritts in Lateinamerika. Strategische Updates CLIQ.de : CLIQ Digital wird CLIQ.de bis Ende 2022 starten. Die Testphase der Betaversion von CLIQ.de wurde verlängert, um mehr Zeit zu haben, zusätzliche Leistungstests durchzuführen, die eine hohe Auslastung über die verschiedenen Content-Kategorien hinweg sicherstellen. Der Start ist für den 15. Dezember 2022 geplant.

: CLIQ Digital wird CLIQ.de bis Ende 2022 starten. Die Testphase der Betaversion von CLIQ.de wurde verlängert, um mehr Zeit zu haben, zusätzliche Leistungstests durchzuführen, die eine hohe Auslastung über die verschiedenen Content-Kategorien hinweg sicherstellen. Der Start ist für den 15. Dezember 2022 geplant. Digitale Marketing-Dienstleistungen: Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung wurden die Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit den (werbefinanzierten) digitalen Marketing-Dienstleistungen ab Mitte August 2022 eingestellt. Die strategische Neuausrichtung sieht eine stärkere Fokussierung auf die abonnementbasierten Multi-Content-Streaming-Dienste vor, zudem soll eine bessere Verknüpfung des operativen Geschäfts und der Prozesse mit den Zielen und der allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens erfolgen. Ausblick 2022 Der Vorstand bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 und erwartet einen Umsatz von mindestens 250 Millionen EUR, ein EBITDA von mehr als 38 Millionen EUR und Marketingausgaben von insgesamt mehr als 90 Millionen EUR im Jahr 2022. Stellungnahme des Vorstands „Vor dem Hintergrund einer sich abschwächenden Konjunktur und der Tatsache, dass die Verbraucher überall den Gürtel enger schnallen, haben wir erneut ein Rekordquartal erzielt", sagte Ben Bos, Vorstandsmitglied. „Mit einem Anstieg von Umsatz, Gewinn und Cashflow gehen wir mit Zuversicht in das vierte Quartal. " Earnings-Call Um 10.00 Uhr MEZ wird Ben Bos eine Live-Videokonferenz mit Webcast für Investoren und Analysten in englischer Sprache abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen und während der Live-Fragestunde Fragen zu stellen, ist eine vorherige Registrierung mit Angabe der Kontaktdaten unter https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_E1OuaA9_Scm6PGTtbhcwYg erforderlich. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Anschluss an die Videokonferenz unter https://cliqdigital. com/investors/financials verfügbar sein.

Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111

Finanzkalender Vorläufige & ungeprüfte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 Dienstag 31. Januar 2023 Geschäftsbericht 2022 und Videokonferenz Dienstag 21. Februar 2023 Hauptversammlung 2023 Donnerstag 6. April 2023 Finanzbericht Q1 2023 und Videokonferenz Donnerstag 4. Mai 2023 Halbjahresfinanzbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023 Über CLIQ Digital CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance-Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Produzenten von Inhalten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

