EQS-Adhoc: Zalando SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 unter Berücksichtigung des strategischen Zusammenschlusses mit ABOUT YOU

Berlin, 5. August 2025 // Durch den erfolgreichen Abschluss des strategischen Zusammenschlusses von Zalando SE (“Zalando”) und ABOUT YOU Holding SE (“ABOUT YOU”) am 11. Juli 2025 hat Zalando 91,45 % des Grundkapitals von ABOUT YOU (ohne Berücksichtigung eigener Aktien) erworben. Seit dem Abschluss der Transaktion wird ABOUT YOU in den Konzernabschluss von Zalando einbezogen. Vor diesem Hintergrund passt Zalando seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 unter Berücksichtigung der Konsolidierung von ABOUT YOU an.

Zalando erwartet für das Bruttowarenvolumen (GMV) nun 17,2 Milliarden Euro bis 17,6 Milliarden Euro. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 12,1 Milliarden Euro und 12,4 Milliarden Euro betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 12 % bis 15 % des GMV sowie einer Steigerung von 14 % bis 17 % des Umsatzes im Vergleich mit dem Geschäftsjahr 2024 (in dem ABOUT YOU noch nicht in den Konzernabschluss von Zalando einbezogen war).

In Bezug auf die Profitabilität wird erwartet, dass das bereinigte EBIT zwischen 550 Millionen Euro und 600 Millionen Euro liegen wird. Zalando rechnet mit einem Investitionsaufwand (Capex) von 200 Millionen Euro bis 280 Millionen Euro.

Zuvor hatte Zalando – ohne Konsolidierung von ABOUT YOU – eine Steigerung des GMV und des Umsatzes um jeweils 4 % bis 9 % prognostiziert. Das bereinigte EBIT wurde in einer Spanne von 530 Millionen Euro bis 590 Millionen Euro erwartet, während der Investitionsaufwand bei 180 Millionen Euro bis 280 Millionen Euro liegen sollte.

Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahl „bereinigtes EBIT“ verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2024 auf Seite 440 unter der Überschrift „4.3 Glossar“, der auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde.

Über Zalando

