BLOCK - Des einen Leid ist des anderen Freud

Während Paypal-Aktionäre heute zumindest vorbörslich mit weiteren Kursverlusten konfrontiert sind, springt die Aktie des Konkurrenten Block nach oben. Das ist allerdings nur ein schwacher Trost, denn die Block-Aktie hat in diesem Jahr zwei Drittel ihres Werts verloren. Die wiederholten Warnungen vor dem Titel im Videoformat "Wunschanalysen USA" (Zugriff für stock3-PLUS-Abonnenten) waren also Gold wert. Wie sind die Zahlen aber nun ausgefallen und steht die Aktie vor einem Comeback?

Deutliche Ergebnisverbesserung

Der Quartalsbericht von Block, einigen Anlegern vielleicht noch eher unter dem alten Namen Square bekannt, enthielt gleich mehrere positive Aspekte. Zum einen sprang der Bruttogewinn im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 38 % auf 1,57 Mrd. USD nach oben. Der Bruttogewinn der Cash App wies sogar ein Plus von 51 % auf 774 Mio USD auf. Der Umsatz verbesserte sich um 17 % auf 4,52 Mrd. USD.

Positiv fällt auch der Blick auf die Entwicklung des Nettoergebnisses aus. Nach einer schwarzen Null im Q3 2021 fielen seither Verluste an, im Q2 waren es 204 und im Q3 208 Mio. USD. Nun schrumpfte der Verlust auf nur mehr 15 Mio. USD. Bereinigt fiel sogar ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD an, was deutlich über der Markterwartung von 0,23 USD je Aktie lag.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer verbesserte sich um 2 Mio. auf nun 49 Mio. Besser werden muss Block aber noch beim operativen Cashflow, der erneut wie im Q2 negativ ausgefallen ist. Analysten erwarten für das Gesamtjahr eine Umsatzstagnation und Erlöse von gut 17,5 Mrd. USD. Der Gewinn soll sich auf 0,80 USD je Aktie mehr als halbieren. Für 2023 gehen Experten von einem Knacken der 20-Mrd.-USD-Umsatzschwelle und einem Ergebnissprung um über 90 % auf 1,54 USD je Aktie aus.

Fazit: Block scheint auf einem guten Weg. Ein großes Fragezeichen würde ich aber noch hinter die Analystenprognosen ab dem Jahr 2023 setzen. Während Paypal schon erste Hinweise auf ein 15-%-Wachstum 2023 gegeben hat, steht bei Block ein derartiger Ausblick noch aus. Sollte sich aber auch das Ergebniswachstum beim Mobile-Payment-Konzern wieder verbessern, ist die Aktie mit einem KUV von 1,5 und einem 2023er-KGV von 35 so langsam wieder einen Blick wert. Das geschätzte KCV für 2023 beträgt 23.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 17,66 17,54 20,68 Ergebnis je Aktie in USD 1,71 0,80 1,54 Gewinnwachstum -53,22 % 92,50 % KGV 32 67 35 KUV 1,8 1,8 1,5 PEG neg. 0,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)