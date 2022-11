DAX: Angriff auf EMA 200

Obwohl die Herstellerpreise im europäischen Raum noch einmal kräftig zugelegt haben, sehen Anleger am letzten Tag dieser Woche wieder optimistisch in die Zukunft und treiben den Deutschen Aktienindex DAX merklich an die aktuellen Wochenhochs voran. Allerdings muss das Barometer erst noch an den darüberliegenden Hürden vorbei, unter anderem am EMA 200.

Trotz des heutigen Kurssprungs direkt in den Bereich der Wochenhochs von 13.444 Punkten, muss immer noch mit einer Fortsetzung der kürzlich begonnenen Abwärtsbewegung gerechnet werden, erste Anzeichen hierfür würden sich bei einer Top-Bildung auf aktuellem Niveau ergeben.

Auf der Oberseite bleibt das Barometer dagegen weiterhin durch die Mehrfachhürde zwischen 13.564 und dem EMA 200 bei derzeit 13.563 Punkten begrenzt. Erst ein nachhaltiger Sprung über diese Barriere dürfte das nächstgrößere runde Niveau bei 14.000 Punkten in den Fokus rücken lassen.

Als Zugpferd für die Aktienmärkte könnte sich ein etwas weniger restriktiver Kurs der chinesischen Regierung bei Corona erweisen, wie derzeit aus Fernost zu vernehmen ist. In der Folge legten praktisch alle Asset-Klassen zu, besonders groß fällt der Zugewinn beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude aus, die sich nun der runden Kursmarke von 100,00 US-Dollar für ein Fass annähert.