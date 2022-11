Scholz trifft Xi bei eintägigem China-Besuch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke und Eduardo Baptista

Peking (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Freitag in Peking mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zusammengetroffen.

Es sei gut, dass man in den schwierigen Zeiten direkt zusammenkommen könne, sagte er zu Beginn des Gesprächs. Der russische Angriff auf die Ukraine bringe Probleme für die regelbasierte Weltordnung, betonte er. Gespräche mit der chinesischen Führung seien aber auch etwa über den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und den Hunger in der Welt wichtig. In Anspielung auf die hohen chinesischen Kredite an Entwicklungsländer fügte er hinzu: "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Welt nicht darunter leidet, dass die Schulden sehr hoch sind." Xi sagte zu Beginn laut chinesischen Staatsmedien, dass China und Deutschland als große Nationen in diesen Zeiten von "Wandel und Aufruhr" zusammenarbeiten sollten.

Scholz ist der erste westliche G7-Regierungschef, der China seit der Corona-Krise mit einer eintägigen Visite besucht. Der Besuch war in Deutschland umstritten und findet unter strengen Corona-Bedingungen statt. "Ich bin froh, dass ich hier sein kann und wir miteinander sprechen können", sagte der Kanzler, der Xi bereits aus seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister kennt. Man werde auch über die bilaterale Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen und Themen sprechen, bei denen beide Länder "andere Perspektiven" hätten. Scholz, der von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, trifft am Freitag auch mit Ministerpräsident Li Keqiang zusammen.

Die Visite folgt wenige Tage nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas, auf dem Xi seine Macht zementierte. Der Kanzler hatte die Regierung in Peking vor seiner Reise aufgefordert, sich bei Russland für ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine und vor allem für den Verzicht auf den Einsatz auf Atombomben einzusetzen.

Hintergrund ist, dass China und Russland vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine eine enge Partnerschaft eingegangen sind. In westlichen Regierungen wird der Führung in Peking deshalb erheblicher Einfluss auf Russlands Präsident Wladimir Putin nachgesagt. China hat sich bisher Verurteilungen Russlands wegen des Angriffskrieges nicht angeschlossen, scheint nach Einschätzung westlicher Regierungskreise aber die EU- und US-Sanktionen gegen Russland nicht zu unterlaufen.

Im Vorfeld des Besuchs hatte es Kritik an der Reise und vor allem dem Reisezeitpunkt auch innerhalb der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP gegeben. In den westlichen Staaten gibt es zudem eine generelle Debatte, ob man sich nach den Erfahrungen mit Russland nun zu sehr von einem anderen autoritären Land abhängig mache. Scholz will nach Angaben aus Regierungskreisen in Peking auch kritische Fragen wie die Menschenrechte, Taiwan und die Benachteiligung der deutschen Wirtschaft auf dem chinesischen Markt ansprechen.

Der Kanzler und die gesamte Delegation musste sich wegen der Zero-Covid-Strategie Chinas nach der Ankunft in Peking erneut einem PCR-Test unterziehen. Der Test wurde nach Angaben eines Regierungssprechers noch im Regierungsflugzeug unter Aufsicht eines chinesischen Arztes von einem deutschen Arzt durchgeführt und fiel negativ aus. Erst nach dem Ergebnis konnte das Treffen mit Xi stattfinden.

