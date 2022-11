Scholz verweist in China auf weltweite Folgen von Russlands Krieg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke und Eduardo Baptista

Peking (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Gesprächen mit Chinas Führung auf die Destabilisierung nicht nur der Ukraine, sondern auch auf die daraus resultierenden Folgen für die ganze Welt hingewiesen.

Man müsse alles dafür tun, dass sich die Welt friedlich entwickele, sagte Scholz am Freitag bei seinem Antrittsbesuch in Peking nach einem Gespräch mit Präsident Xi Jinping mit Blick auf den russischen Angriffskrieg mit der Ukraine. Bereits im Vorfeld der Unterredung hatte er auf die desaströsen Folgen des russischen Vorgehens verwiesen, der die regelbasierte Weltordnung infrage stelle. Scholz erwähnte etwa die gestiegenen Energiepreise und den Streit um Getreidelieferungen aus der Ukraine. Auf der Agenda des eintägigen Besuchs steht auch ein Gespräch des Bundeskanzlers mit Ministerpräsident Li Keqiang.

Hintergrund ist, dass China und Russland vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine eine enge Partnerschaft eingegangen waren. In westlichen Regierungen wird der Führung in Peking deshalb erheblicher Einfluss auf Russlands Präsident Wladimir Putin nachgesagt. China hat sich bisher Verurteilungen Russlands wegen des Angriffskrieges nicht angeschlossen, scheint nach Einschätzung westlicher Regierungskreise aber die EU- und US-Sanktionen gegen Russland nicht zu untergraben. Der Kanzler hatte die Regierung in Peking vor seiner Reise aufgefordert, sich bei Russland für ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine und vor allem für den Verzicht auf den Einsatz von Atombomben einzusetzen.

Xi ging in seinem Statement nicht auf Russland ein. Allerdings sprach der Präsident laut chinesischen Staatsmedien davon, dass China und Deutschland als große Nationen in diesen Zeiten von "Wandel und Aufruhr" zusammenarbeiten sollten.

ANTRITTSBESUCH IN COVID-ZEITEN

Scholz ist der erste westliche G7-Regierungschef, der China seit der Corona-Krise besucht. Die Reise war in Deutschland umstritten und findet unter strengen Corona-Bedingungen statt. "Ich bin froh, dass ich hier sein kann und wir miteinander sprechen können", sagte der Kanzler, der Xi bereits aus seiner Zeit als Hamburgs Erster Bürgermeister kennt. Man werde auch über die bilaterale Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen und Themen sprechen, bei denen beide Länder "andere Perspektiven" hätten.

Der Besuch findet wenige Tage nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas statt, auf dem Xi seine Macht zementierte. Scholz betonte, es sei gut, in den schwierigen Zeiten direkt zusammenzukommen. Man müsse etwa über den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und den Hunger in der Welt sprechen. In Anspielung auf die hohen chinesischen Kredite an Entwicklungsländer fügte er hinzu: "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Welt nicht darunter leidet, dass die Schulden sehr hoch sind."

Im Vorfeld des Besuchs hatte es Kritik an der Reise und vor allem dem Reisezeitpunkt auch innerhalb der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP gegeben. In den westlichen Staaten gibt es zudem eine generelle Debatte, ob man sich nach den Erfahrungen mit Russland nun zu sehr von einem anderen autoritären Land abhängig mache. Scholz will nach Angaben aus Regierungskreisen in Peking auch kritische Fragen wie die Menschenrechte, Taiwan und die Benachteiligung der deutschen Wirtschaft auf dem chinesischen Markt ansprechen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, die westlichen Länder müssten ihre Abhängigkeit von China verringern, man dürfe das Land aber nicht in eine Kategorie mit Russland einsortieren. "Es ist klar, dass China eine neue Ära seiner Außenpolitik einläutet und auch intern viel selbstbewusster und unabhängiger wird", sagte er vor Reportern am Rande eines Treffens mit seinen G7-Kollegen in Münster. "Es ist klar, dass wir unsere Abhängigkeiten reduzieren, unsere Verwundbarkeiten angehen und unsere Widerstandsfähigkeit stärken wollen", fügte er hinzu. "Aber im Moment haben viele Mitgliedstaaten eine starke wirtschaftliche Beziehung zu China, und ich glaube nicht, dass wir China und Russland auf die gleiche Stufe stellen können."

