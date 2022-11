Trading-Chance Caterpillar: Heiß gelaufen … ein Rücksetzer wäre fällig

Werbung

Die vergangene Woche präsentierten Quartalzahlen des Baumaschinen-Konzerns Caterpillar waren hervorragend. Aber man hat auch entsprechend stark darauf reagiert. Jetzt tritt die Aktie auf deutlich höherem Niveau auf der Stelle und ist markant überkauft. Das bietet die Chance für einen spekulativen, antizyklischen Trade auf der Short-Seite.

Mit 3,95 US-Dollar Gewinn pro Aktie und einem Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar übertraf Caterpillar die Analystenprognosen deutlich, die Ergebnisse des Vorjahresquartals erst recht. Aber die Marktteilnehmer haben jetzt bereits deutlich auf die positive Überraschung reagiert … und wohl auch die umgehend angehobenen Erwartungen für das laufende, vierte Quartal eingepreist.

Markttechnisch überkauft, Widerstandszone in Reichweite und nicht mehr günstig bewertet

Und dass die Aktie seit dem Kurssprung von über zehn Prozent, der sich aus der Reaktion auf die Bilanz in den letzten Tagen ergab, auf der Stelle tritt, deutet an: Wer kaufen wollte, hat mehrheitlich wohl längst gekauft. Es ist dennoch möglich, dass der heute wieder anziehende US-Aktienmarkt Caterpillar-Aktie erneut ein Stück höher trägt. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Die massive Widerstandszone 232/238 US-Dollar ist jetzt nahe gekommen, die markttechnischen Indikatoren auf Tagesbasis (hier der RSI-Indikator) sind überkauft. Und Caterpillar läge jetzt auch unter Einbeziehung eines erneut sehr starken vierten Quartals für die 2022er-Gewinne eher am oberen Rand der Bewertungs-Spanne der vergangenen Jahre (wobei man das Corona-Kernjahr 2020 immer ausklammern sollte). Da wäre ein Short-Trade mit einem Stop Loss leicht über der jetzt nahe liegenden Widerstandszone eine interessante Idee für risikofreudige Akteure.

Ein antizyklischer Trade für Risikofreudige

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 303,578 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,56. Den Stop Loss würden wir bei 245 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 0,9780 einem Kurs von ca. 5,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Caterpillar lautet PF94DY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 232 US-Dollar, 238 US-Dollar

Unterstützungen: 202 US-Dollar, 198 US-Dollar, 167 US-Dollar, 161 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Caterpillar

Basiswert Caterpillar WKN PF94DY ISIN DE000PF94DY9 Basispreis 303,578 US-Dollar K.O.-Schwelle 303,578 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,56 Stop Loss Zertifikat 5,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.