13,57 US-Dollar Dividende: So viel hat Realty Income in 5 Jahren bezahlt!

Realty Income (WKN: 899744) assoziieren die meisten Investoren eher mit einer kleinen Dividende, dafür kommt sie aber monatlich. Im Moment gibt es 0,248 US-Dollar je Aktie und Monat. Das summiert sich primär dann auf, wenn man ein größeres Aktienpaket an dem defensiven Real Estate Investment Trust hält.

Charts zu den Werten im Artikel Realty Income

Zumindest ist das eine Möglichkeit. Auch der Faktor Zeit ist ein überaus relevanter. Gemessen an der heutigen Dividende je Aktie und Monat erhalten Investoren fiktiv auf ein Gesamtjahr hochgerechnet schließlich 2,976 US-Dollar je Aktie. Allerdings wird es mehr, je länger wir in die Vergangenheit schauen. Sieh selbst!

Realty Income: 13,57 US-Dollar in fünf Jahren!

Das Aufsummieren der Werte ist der schwierigere Teil. Aber zum Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen verfasst habe, lag der Wert, den Realty Income in fünf Jahren an die Investoren ausgezahlt hat, bei 13,57 US-Dollar. Heute übrigens würden wir bei 0,248 US-Dollar pro Monat bei ca. 14,88 US-Dollar innerhalb von fünf Jahren liegen. Wobei wir anhand dieses Überblicks erkennen können: Es hat ein leichtes Dividendenwachstum gegeben. Dafür ist der US-amerikanische Real Estate Investment Trust letztendlich ja auch bekannt.

Genauer gesagt lag die Quartalsdividende zum damaligen Zeitpunkt noch bei 0,212 US-Dollar je Aktie. Jeweils kleinere Erhöhungsschritte und hin und wieder mal ein größeres Wachstum führten zu diesem Gesamtergebnis. Das lässt sich so weit sehen. Wobei die vergangenen Jahre nicht immer diejenigen gewesen sind, die das höchste Wachstum verzeichneten.

Die Aktie von Realty Income notierte vor fünf Jahren übrigens noch bei 55,25 US-Dollar. Das heißt, dass man brutto ca. 24,56 % seiner Investition innerhalb dieses Zeitraums per Dividende zurückerhalten hätte. Eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Und es ist erneut ein Indikator dafür, dass Kleinvieh über längere Zeiträume auch eine ganze Menge Mist machen kann.

Interessanter Real Estate Investment Trust!

Ich bin fest davon überzeugt, dass Realty Income in fünf Jahren einen ähnlichen Rückblick ermöglichen dürfte. Bloß, dass es dann nicht 13,57 US-Dollar Dividende sein werden, sondern voraussichtlich ein gutes Quäntchen mehr. Dividendenwachstum ist Bestandteil des Real Estate Investment Trusts, zudem gibt es eine historisch starke monatliche Dividende.

Das zeigt, dass The Monthly Dividend Company weiterhin eine gute Wahl sein kann, wenn man langfristig orientiert immer etwas Rendite erhalten möchte. Die Dividende ist ein Teil dessen. Wobei es jetzt ca. 4,9 % Dividendenrendite und ein Kurs-FFO-Verhältnis von unter 16 gibt. Das erscheint mir jedenfalls nicht zu teuer.

Der Artikel 13,57 US-Dollar Dividende: So viel hat Realty Income in 5 Jahren bezahlt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022