Nach Feueralarm: 'Cygnus'-Frachter mit Nachschub zur ISS gestartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem ein erster Startversuch wegen eines Feueralarms beim US-Raketenhersteller Northrop Grumman verschoben werden musste, ist ein unbemannter "Cygnus"-Frachter einen Tag später als geplant zur Raumstation ISS gestartet. Der Frachter sei von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia aus losgeflogen, teilte die Nasa am Montag mit. Er habe rund 3700 Kilogramm Lebensmittel für die Besatzung der ISS und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord und solle am Mittwoch an der ISS ankommen.

Eigentlich war der Start für Sonntag geplant gewesen, aber nachdem im Kontrollzentrum von Northrop Grumman in Virginia Feueralarm ausgelöst wurde, war er auf Montag verschoben worden. Es handelt sich um den 18. Versorgungsflug des "Cygnus"-Frachters zur ISS./scb/cah/DP/zb