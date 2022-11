Trading-Chance Alphabet: Langsam ist hier eine Rallye fällig

Werbung

Die Quartalsbilanz von Alphabet (ehemals Google) war enttäuschend, die vorherige, fast abgeschlossene Bodenbildung wich neuen Jahrestiefs. Aber jetzt ist die Aktie überverkauft, eine wichtige Unterstützung nahe und die Tech-Aktien insgesamt fällig für eine Gegenbewegung: Eine Trading-Chance Long.

Selten zeigte sich der US-Aktienmarkt derart gespalten wie momentan. Während die großen Tech-Werte im Nasdaq 100 immer weiter fallen, fließen in die „Old Economy“-Titel des Dow Jones immense Summen. Gerechnet seit Ende September liegt der Nasdaq 100 ein Prozent im Minus, der Dow Jones aber fast 13 Prozent im Plus. Ein Phänomen, das man zwar erklären kann, was aber alles ist, nur nicht für die Ewigkeit gemacht.

Die Wachstumsdynamik wird weiter im Technologiesektor liegen

Richtig ist, dass hohe Kapitalmarktzinsen und der Druck auf die Verbraucher die kapitalintensiveren und konsumorientierteren Technologieunternehmen grundsätzlich härter Treffen als etablierte Großunternehmen, die sich im typischen, klassischen Konsumbereich bewegen, wie z.B. McDonald’s, Coca-Cola, Johnson & Johnson oder Procter & Gamble. Daher wähnen sich viele Investoren dort in einem sicheren Hafen.

Der Fallstrick ist, dass weniger Druck auf den Gewinn am Ende eben dennoch Druck ist und viele dieser jetzt massiv steigenden Aktien damit überbewertet sind, während Aktien wie Alphabet von ihren hohen Bewertungen deutlich zurückkommen. Mittlerweile liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Alphabet-Aktie für den geschätzten 2022er-Gewinn unter 20 … so niedrig wie noch nie. Und wenn die Konjunktur wieder in Fahrt kommt, werden es Unternehmen wie Alphabet sein, die wieder immense Gewinnsteigerungen sehen werden und eben nicht Procter & Gamble.

Nahe eines wichtigen Supports überverkauft

Kurzfristig mag das viele Anleger nicht interessieren, aber natürlich haben solche Kapitalumschichtungen auch Grenzen. Der Dow Jones und diejenigen Aktien, die ihn ziehen, sind aktuell klar überkauft, die großen Tech-Akten hingegen fast alle überverkauft. So auch Alphabet, wie der Chart zeigt: Der RSI-Indikator hatte zuletzt erneut die überverkaufte Zone erreicht, das vierte Mal in diesem Jahr. 2021 war das nicht ein einziges Mal der Fall.

Quelle: marketmaker pp4

Man kann also mutmaßen, dass eine nennenswerte Gegenreaktion langsam nahe sein müsste, und sei es nur, weil die Short-Seller auch mal ihre Gewinne sichern wollen und dazu die leer verkauften Aktien eindecken müssen. Immerhin ist jetzt die untere Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals, derzeit bei 79 US-Dollar gelegen, nahe gekommen. Und nachdem man unterstellen darf, dass die Aktie jetzt ausreichend für die enttäuschenden Quartalsergebnisse gebüßt hat und ausgestiegen ist, wer aussteigen wollte, wäre das für risikofreudige Trader eine Gelegenheit, über einen Long-Trade nachzudenken, den man knapp unterhalb dieses Abwärtstrendkanals absichern würde.

Spekulativer Trade auf eine Gegenbewegung nach oben

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 56,210 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,81. Den Stop Loss würden wir bei 77 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 0,9950 einem Kurs von ca. 4,15 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Alphabet lautet VF2NVF.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 96,53 US-Dollar, 102,21 US-Dollar, 106,25 US-Dollar, 117,65 US-Dollar

Unterstützungen: 79 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Alphabet (C-Aktie)

Basiswert Alphabet WKN VF2NVF ISIN DE000VF2NVF1 Basispreis 56,210 US-Dollar K.O.-Schwelle 56,210 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 2,81 Stop Loss Zertifikat 4,15 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

