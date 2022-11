Dax-Anleger halten sich vor US-Wahlen zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger haben sich vor den Kongresswahlen in den USA nicht aus der Deckung gewagt.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 13.505 Punkte nach. "Heute entscheidet sich, wie handlungsfähig US-Präsident Joe Biden während der zweiten Hälfte seiner Präsidentschaft sein wird", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und mindestens genauso wichtig: Die heutigen Wahlergebnisse geben erste Hinweise darauf, wer in zwei Jahren für das Amt des Präsidenten kandidieren könnte."

Charts zu den Werten im Artikel DAX

DAX Kursindex

Bei den Einzelwerten führte Qiagen mit einem Plus von vier Prozent die Liste der Dax-Gewinner an. Der Diagnostikkonzern hat nach einem unerwartet guten Sommerquartal seine Ziele für dieses Jahr zum dritten Mal angehoben. Die neuen Zielmarken lägen über den Markterwartungen, sagte ein Händler. Schaeffler punktete unterdessen bei Aktionären mit Stellenstreichungen. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferers zogen in der Spitze um 9,4 Prozent an, nachdem der Herzogenauracher Konzern angekündigt hat, in seiner Autosparte weltweit 1300 Stellen zu steichen.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)