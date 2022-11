Silvercorp Metals zahlt halbjährliche Dividende an die Investoren

Der Silberproduzent Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, NYSE/Toronto: SVM), wird den Anteilsinhabern eine konstante Halbjahresdividende in Höhe von 0,0125 US-Dollar je Aktie ausschütten. Die Dividendenzahlung erfolgt am 16. Dezember 2022 (Record day: 25. November 2022).

Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,025 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 0,94 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 2,66 US-Dollar (Stand: 7. November 2022).

Im zweiten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Verlust 1,71 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 9,39 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 3. November 2022 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 51,74 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 58,44 Mio. US-Dollar). Silvercorp Metals hat seinen Firmensitz im kanadischen Vancouver und ist als Bergbauunternehmen auf China fokussiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 29,26 Prozent im Minus (Stand: 7. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 468,35 Mio. US-Dollar.

