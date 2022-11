APA ots news: "Digitaler Wertpapiertresor": Erfolgreicher Start der neuen Issuer Platform der OeKB CSD

Depotgesetz-Novelle erlaubt papierlose Begebung von Wertpapieren als "digitale Sammerurkunde" Neue Lösung bringt zusätzliche Dynamik in Österreichs Finanzmarkt Wien (APA-ots) - Die Issuer Platform der OeKB CSD GmbH (OeKB CSD) ermöglicht den Emittenten österreichischer Wertpapiere seit Wochenbeginn die Anlage und Verwaltung digitaler Wertpapiere sowie den interaktiven Informationsaustausch dazu. Voraussetzung dafür war eine im Vorjahr vom Nationalrat beschlossene Novelle des Depotgesetzes, womit die Ausstellung einer physischen Papierurkunde nicht mehr Voraussetzung für ein Wertpapier ist. Während der Handel und die Übertragung von Wertpapieren schon seit Jahrzehnten rein elektronisch stattfinden, war die Emission bisher der letzte papiergebundene Prozess des Kapitalmarktes. Die OeKB CSD nimmt als Zentralverwahrer gemäß EU-CSD-Regulation eine wichtige und zentrale Rolle am österreichischen Kapitalmarkt ein. Sie übernimmt die Wertpapiere der kapitalaufnehmenden Emittenten zur Verwahrung und Verwaltung für die Investoren, führt Buchungsaufträge zur Abwicklung der Wertpapiergeschäfte durch und steuert die Zahlungen der Emittenten an die Investoren. Zwtl.: "Digitale Sammelurkunde" und Issuer Platform Bisher war der Begebungsprozess eines Wertpapiers, die Emission, der letzte papiergebundene Prozess des Kapitalmarktes. Die Novelle des Depotgesetzes aus dem Vorjahr erlaubt nunmehr die Begebung von Wertpapieren in papierloser Form als "digitale Sammelurkunde", unter Sicherstellung der Authentizität und Integrität durch einen in der EU zugelassenen Zentralverwahrer. "Um die daraus entstehenden Vorteile den Teilnehmern am österreichischen Kapitalmarkt in vollem Umfang zugänglich zu machen, haben wir die Issuer Platform entwickelt. Dieser zentrale "digitale Tresor" mit elektronischen Schnittstellen für die Anlage und Verwaltung digitaler Sammelurkunden ermöglicht den Emittenten einen direkten und interaktiven Informationsaustausch zum jeweiligen Wertpapier", erläutern Peter Felsinger und Georg Zinner, die beiden Geschäftsführer der OeKB CSD. Nach umfangreichen Testläufen erfolgte am 7. November 2022 der Go-live der Issuer Platform, die in enger Zusammenarbeit mit wichtigen Emittenten entwickelt wurde. "Die physische Wertpapiereinlieferung am Wertpapierschalter war zeitaufwendig und wenig ressourcenschonend - und während der pandemiebedingten Lockdowns auch eine organisatorische Herausforderung für unsere Kundinnen und Kunden. Der digitale, automatisierte und ortsunabhängige Zugang zu unserem Verwahrsystem ist auch für internationale Marktteilnehmer ein attraktives Angebot und sollte zu einer neuen Dynamik am österreichischen Finanzmarkt führen", fasst Georg Zinner zusammen. Weiterführende Informationen zur Issuer Platform finden Sie auf [www.oekb-csd.at] (http://www.oekb-csd.at/) in der Rubrik Das Unternehmen unter Entwicklungen, Releases & Projekte. Zwtl.: Über die OeKB CSD Die OeKB CSD ist eine 100%ige Tochter der OeKB AG und erfüllt eine wesentliche Rolle am österreichischen Kapitalmarkt. Neben der Erbringung zentraler Leistungen für die Kapitalmarktteilnehmer, übernimmt sie die Wertpapiere der kapitalaufnehmenden Emittenten zur Verwahrung und Verwaltung für die Investoren. Dabei werden Buchungsaufträge der Investoren zur Abwicklung der Wertpapiergeschäfte, die diese an der Börse und außerbörslich abgeschlossen haben, durchgeführt. Auch werden die Zahlungen der Emittenten an die Investoren zur Erfüllung der in den Wertpapieren verbrieften Ansprüche gesteuert. Zwtl.: Über die OeKB Gruppe Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.