EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Deutlicher Anstieg der vorläufigen Umsatzerlöse in 9M 2022 auf € 125,8 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 47,6 Mio. (37,9% Marge); Erhöhung der Prognose 2022

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

Brockhaus Technologies AG: Deutlicher Anstieg der vorläufigen Umsatzerlöse in 9M 2022 auf € 125,8 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 47,6 Mio. (37,9% Marge); Erhöhung der Prognose 2022



10.11.2022 / 20:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brockhaus Technologies AG: Deutlicher Anstieg der vorläufigen Umsatzerlöse in 9M 2022 auf € 125,8 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 47,6 Mio. (37,9% Marge); Erhöhung der Prognose 2022 Frankfurt am Main, 10. November 2022. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse vor PPA von € 125,8 Mio. erzielt, was einem Wachstum von +268% ggü. dem Vorjahreszeitraum 9M 2021 entspricht (9M 2021: € 34,2 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +835% ggü. dem Vorjahr auf € 47,6 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 37,9% (9M 2021: € 5,1 Mio.; 14,9% Marge). Das bereinigte EBIT stieg um +1.115% ggü. dem Vorjahr auf € 44,5 Mio. (9M 2021: € 3,7 Mio.). Vor Bereinigungen beliefen sich die vorläufigen Umsatzerlöse auf € 123,2 Mio. (+261% ggü. 9M 2021; € 34,2 Mio.) bei einem EBITDA von € 44,5 Mio. (+1.734% ggü. 9M 2021; € 2,4 Mio.) und einem EBIT von € 29,8 Mio. (9M 2021; € -4,1 Mio.). Das EBIT ist insbesondere von PPA-Abschreibungen beeinflusst. Das Umsatzwachstum der bereits im Vorjahreszeitraum 9M 2021 zur Gruppe gehörenden Segmente belief sich in Summe auf +12%. Vor dem Hintergrund der starken operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres, geht der Vorstand davon aus, die bisherige Prognose zu übertreffen. Nunmehr rechnet der Vorstand im Geschäftsjahr 2022 mit Umsatzerlösen vor PPA zwischen € 150 und 155 Mio. (bisherige Prognose: € 140 - 150 Mio.), was einem Wachstum zwischen 19% und 23% gegenüber den pro-forma Umsatzerlösen im Jahr 2021 entspräche (bisherige Prognose: Wachstum zwischen 11% und 19%). Hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge bestätigt Brockhaus Technologies die bisherige Prognose von 35%. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 86ff. des Geschäftsberichts 2021 von Brockhaus Technologies verwiesen. Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung 9M 2022 wird am Montag, den 14. November 2022 veröffentlicht. Der Earnings Call 9M 2022 ist ebenfalls für Montag um 16:00 Uhr CET angesetzt. Kontakt: Brockhaus Technologies – Paul Göhring Phone: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com 10.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com