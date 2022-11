SAP - Die Chance ist da

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 98,100 € (XETRA)

Nach dem Konter Ende September, bei dem die Aktie von SAP die Unterstützungen bei 82,13 und 83,84 EUR zurückeroberte, hellte sich das charttechnische Bild sukzessive weiter auf. Insbesondere die letzten beiden Oktoberwochen waren dann von einem steilen Anstieg geprägt, der über das Augusthoch und fast schon an den mittelfristigen Widerstand bei 100,08 EUR geführt hatte.

Das bisherige Hoch der Kaufwelle bei 98,55 EUR wurde nach einem kurzen Rücklauf an die 94,47 EUR zuletzt auch schnell wieder erreicht und könnte in Kürze in Richtung 100,08 EUR überschritten werden. An dieser Stelle wäre mit einer kurzen Korrektur zu rechnen. Anschließend sollten die Bullen aber auch diese Hürde aus dem Weg räumen und einen Folgeanstieg bis 103,00 und 104,40 EUR auslösen. Darüber könnte sich die Rally sogar weiter verschärfen und mittelfristig bis 112,78 EUR führen.

Bleibt ein Ausbruch über die Hürde bei 98,55 EUR dagegen aus, müsste man sich auf die Ausbildung einer kurzfristigen Topbildungsformation in Form eines Doppelhochs einstellen. Eine Trendwende wäre dabei mit einem Rückfall unter 94,47 EUR noch nicht ausgelöst. Dennoch würde dem Anstieg die Dynamik genommen werden und eine zeitintensive Korrektur in Richtung 91,00 und 89,93 EUR folgen können, ehe sich der Wert von dort wieder in Richtung 100,08-EUR-Marke aufmachen sollte.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

