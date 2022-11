Biontech-Aktie: Gute Nachricht - Notfallzulassung für Hongkong und Macau ist da

Bei dem großen Kursprung an der Wall Street waren die Aktien von Biontech nicht beteiligt. Während vor allen Dingen Aktien aus dem Technologie-Sektor Donnerstag zweistellig in die Höhe sprangen, gab die Aktie der deutschen Biotechschmiede fast 2 Prozent nach. Und auch im vorbörslichen US-Handel hat es die Aktie heute schwer. Hier liegt sie rund 2 Prozent im roten Bereich. Vielleicht wendet sich das Blatt aber noch.

Notfallgenehmigung für Hongkong und Macau

Biontech vermeldet heute, dass sein Corona-Impfstoff auch im Reich der Mitte zum Einsatz kommen darf. Das deutsche Unternehmen hat zusammen mit seinem Partner Shanghai Fosun Pharmaceutical vom Gesundheitsamt der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China eine Notfallgenehmigung (EUA) für eine Auffrischimpfung eines Omicron BA.4/BA.5-adaptierten bivalenten COVID-19-Impfstoffs für Personen im Alter von 12 Jahren, volljährig und älter erhalten. Die Notfallgenehmigung erstreckt sich auf Hongkong und enthält ein Sonderimportgenehmigung für Sonderverwaltungsregion Macau der Volksrepublik China.

Rücksetzer eine Chance

Biontech musste im dritten Quartal zwar einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn vermelden, allerdings war dies aufgrund der aktuellen Corona-Lage zu erwarten. Gleichzeit passte die deutsche Biotechschmiede ihren Umsatz für seinen Corona-Impfstoff an und rechnet damit, dass obere Ende der ausgegebenen Spanne zu erreichen. Ob die Notfallgenehmigung für Hongkong und Macau darin schon enthalten waren, ist allerdings nicht klar. Daher könnte es gut möglich sein, dass Biontech die Prognose noch einmal nach oben anpasst.

Zudem könnte jetzt die Fantasie aufkommen, dass Biontech auch die Möglichkeit erhält in der Zukunft seinen Impfstoff in ganz China anbieten zu können. Der Hauptsitz von Partner Fosun ist in Shanghai, daher ist die Möglichkeit nicht auszuschließen und würde auch gut in die Spekulation passen, dass China seine strikte Null-Coivd-Stratgie mit einem neuen Impfstoff im Land lockert.

Anleger sollten sich daher keine zu großen Gedanken machen, dass die Aktie den Aufschwung an der Wall Street Donnerstag ignoriert hat und das Papier im Depot behalten.