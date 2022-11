SAP - Jetzt braucht die Rally eine Pause

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 105,900 € (XETRA)

In der letzten SAP-Analyse wurde zu Recht auf die Chance einer Trendausdehnung bei einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 98,55 EUR hingewiesen und der Ausbruch dann auch noch am selben Tag vollzogen. Dass die anvisierten Zielmarken bei 103,00 und 104,40 EUR innerhalb weniger Stunden quasi überrannt werden, war natürlich in dieser Heftigkeit nicht abzusehen. Damit wurde mittelfristig schon einmal das Kursziel bei 112,78 EUR aktiviert.

Ziele bei 112,78 und 123,00 EUR nach Korrektur erreichbar

Blickt man jetzt aber auf die Teilstrecken des Anstiegs seit Ende September, so ist die 61,8 %-Projektion des potenziell abgeschlossenen Impulses von 79,58 bis 98,55 EUR bei 106,62 EUR (blau) ebenso erreicht, wie die 261,8 %-Projektion der initialen Bewegung seit dem Septembertief bis 88,86 EUR bei 107,07 EUR (pink).

Man kann festhalten, dass unabhängig von der konkreten, detaillierten Zusammensetzung des Aufwärtsimpulses jetzt eine markante Zielregion erreicht wurde, die nur mit einem Sprung über 108,00 EUR überschritten wäre. Natürlich dürfte die Bullen diese Zone nicht allzu lang auf dem Weg nach Norden aufhalten. Aber eine Korrektur bis 104,40 und 103,00 EUR wäre jetzt durchaus zu erwarten, ehe der Sprung Richtung 112,78 EUR und später ggf. 123,00 EUR gelingen kann.

Problematisch wäre aktuell dagegen erst ein Bruch der Supportzone von 99,30 bis 100,08 EUR. Damit wäre der steile Anstieg vom Donnerstag gekontert und so der Startschuss für eine größere Korrekturbewegung bis 94,47 - 94,90 EUR gefallen.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)