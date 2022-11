TALANX - Gewinn gesteigert, Ausblick bekräftigt, Kursrally pausiert

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 38,740 € (XETRA)

Talanx erzielt im 3. Quartal Bruttoprämien von €13,32 Mrd (VJ: €11,07 Mrd), ein Kapitalanlageergebnis von €711 Mio (VJ: €1,128 Mrd), eine Combined Ratio von 99,1 % (VJ: 100,9 %) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von €225 Mio (VJ: €177 Mio). Ausblick für Nettogewinn nach Minderheiten 2022 bestätigt.Quelle: stock3 News

Ein gestiegener Nettogewinn, 20,32 % mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum, eine unter 100 % - und damit in profitables Gebiet - fallende Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) hat der Talanx-Konzern zusammen mit seiner Tochter Hannover Rück auf der Habenseite. Das um rund 36 % schwächere Anlageergebnis an den Kapitalmärkten dürfte Anlegerschaft mit dem Hinweis auf das allgemein schwache Börsen-Jahr, die Aussicht auf eine schon begonnene, kräftige Erholung und die Aufhellung an der Zinsfront wohl schnell vergessen bzw. optimistischer in die Zukunft blicken lassen.

Talanx-Aktie vor mittelfristigen Kaufsignalen

Ein großer Teil dieser positiven Entwicklung hat der Kurs durch den Anstieg um rund 13 % in den letzten vier Wochen schon vorweggenommen. Zudem ragen auf der Oberseite mit 39,28 und dem Septemberhoch bei 40,18 EUR jetzt markante Kursbarrieren auf, die den ein oder anderen Anleger zu Gewinnmitnahmen einladen dürften. Doch solange die Aktie nicht unter 37,68 bis 37,82 EUR fällt, ist der Aufwärtstrend intakt und mit einem Anstieg über beide Hürden bis 41,04 EUR zu rechnen.

Man muss im Hinblick auf den Wochenchart klar konstatieren, dass die Aktie mit den Anstiegen der letzten Monate den Versuch unternimmt, aus einer großen, bullischen Dreiecksformation auszubrechen und übergeordnet das Hoch des Jahres bei 44,42 EUR anlaufen dürfte.

Talanx Chartanalyse (Wochenchart)

