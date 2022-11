Chartanalyse Dax: Starke Eröffnung wird verkauft

Widerstand: 14.400+14.440

Unterstützung: 14.270+14.100+14.000

Rückblick:

Der Index markierte gestern Nachmittag im Zuge der Wall Street Eröffnung ein neues Bewegungshoch nördlich der 14.400er Marke, es kam allerdings im Anschluss kein neues Momentum auf der Oberseite auf. Die positive Eröffnung am heutigen Morgen wird von Gewinnmitnahmen abgelöst, der Index rutscht unter die 14.300er Marke zurück.

Ausblick:

Die jüngsten Bewegungshochs wurden vom RSI-Indikator (und anderen...) nicht mehr bestätigt. Diese so genannte bärische Divergenz deutet eine mögliche Korrekturbewegung auf der Unterseite an. Nach dem jüngsten Rallyschub hätten sich die Bullen eine Verschnaufpause auch mehr als verdient. Am Nachmittag stehen die US-Produzentenpreise auf dem Kalender. Diese dürften kurzfristig das Zünglein an der Waage werden. Sollten diese erneut höher als erwarteten Inflationsdruck anzeigen, könnte sich der deutsche Leitindex auch schnell wieder südlich der 14.000er Marke einfinden. Kommen die Daten hingegen -ähnlich wie die Konsumentenpreise in der Vorwoche - unter den Erwartungen, könnte dies hingegen kurzfristig noch einmal die Bullen auf den Plan rufen. In dem Falle wäre eine Rallyfortsetzung Richtung 14.500 Punkte denkbar.

Quelle: Tradingview

