EQS-News: Highlight Communications AG: Personelles

Highlight Communications AG

Highlight Communications AG: Personelles



15.11.2022 / 18:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Pratteln, 15. November 2022

Nachdem das amerikanische «Office of Foreign Assets» (OFAC) Alexander Studhalter gestern mit Sanktionen belegt hat, hat er sich zum Schutz der Interessen der Highlight-Gruppe entschlossen, per sofort von seinen Verwaltungsratsmandaten der Highlight Communications AG (HLC) und ihrer Konzerngesellschaften in der Schweiz und vom Aufsichtsratsmandat der Sport1 Medien AG zurückzutreten.

Der Verwaltungsrat begrüsst diesen Entscheid und dankt Alexander Studhalter ausdrücklich für die langjährige wertvolle Zusammenarbeit.