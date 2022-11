ILLUMINA - Das wird nun schwer!

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 234,570 $ (Nasdaq)

Die im September vorgestellte Long-Idee für die Aktie von Illumina ging auf, oder nicht, je nach Auslegung. Im Falle eines frühen Einstiegs in Antizipation des Ausbruchssignals wäre der Stopp auf Intraday-Basis abgeholt worden. Im Falle eines Abwartens des Ausbruchssignals auf Schlusskursbasis erfolgte ein Einstieg am 4. Oktober und der Stopp hätte gehalten. Nach der zweiten Erholungsstrecke sollten Anleger nun vorsichtiger werden.

Schwaches Quartal

Die in der Vorwoche vorgelegten Quartalszahlen fielen schwach aus, was angesichts der Prognosesenkung im Sommer aber auch keine Überraschung darstellte. So wuchs der Umsatz im dritten Quartal so gut wie nicht mehr. Das Plus von 1 % auf 1,12 Mrd. USD fiel sehr überschaubar aus. Operativ fiel aufgrund von Wertminderungen der übernommenden Grail-Beteiligung ein deutlicher Verlust von 3,66 Mrd. USD an. Der Nettoverlust türmte sich auf 3,82 Mrd. USD oder 24,26 USD je Aktie. Da in der non-GAAP-Betrachtung die Wertminderungen aber nicht miteinfließen, vermeldete Illumina hier einen Gewinn von 0,34 USD nach 1,45 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stellt das Management ein Ergebnis von 2,35 bis 2,50 USD je Aktie in Aussicht. Analysten erwarten aktuell 2,41 USD je Aktie. Der Umsatz dürfte verglichen mit 2021 weitestgehend stagnieren. Die Pipeline des Spezialisten für Geräte zur Gensequenzierung ist prall gefüllt. NovaSeq 6000Dx ist erst vor Kurzem auf den Markt gekommen. Für die im ersten Quartal 2023 verfügbare NovaSeq X Serie hat Illumina bereits Aufträge über 50 Maschinen erhalten.

Analysten gehen von einer Verbesserung der Kennzahlen im Jahr 2023 aus, allerdings bleibt die Aktie auch dann teuer. Erst im Jahr 2025 erwarten Experten aktuell, dass Illumina die alten Bestmarken beim Gewinn wieder erreichen bzw. übertreffen wird. Anleger brauchen folglich einen langen Atem.

Mehrfach-Widerstand erreicht

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie in der Vorwoche eine große Kurslücke im Chart hinterlassen und gleich mehrere Ziele in Form einer Trendkanalbegrenzung, einer Pullbacklinie wie auch einer 1:1-Ausdehnung seit dem Jahrestief erreicht. Insofern ist der Biotech-Titel anfällig für Rücksetzer. Im Ideafall wird das Gap bei 218,72 USD geschlossen, um den Chart zu bereinigen.

Fräst sich der Wert dagegen wider Erwarten durch die genannten Widerstände und lässt auch den EMA200 hinter sich, könnte er bis zur maßgeblichen Abwärtstrendlinie seit dem Augusthoch 2021 klettern.

Fazit: Illumina muss wieder Vertrauen aufbauen. Selbst wenn der Wachstumspfad bereits 2023 wieder eingeschlagen werden kann, bleibt die Aktie teuer. Trader sacken ihre Gewinne ein, Investoren halten sich zurück.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 4,53 4,57 5,12 Ergebnis je Aktie in USD 5,90 2,41 3,25 Gewinnwachstum -59,15 % 34,85 % KGV 40 97 72 KUV 8,2 8,1 7,2 PEG neg. 2,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Illumina-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)