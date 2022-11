Imperial Brands hebt die Dividende leicht an und kauft eigene Aktien zurück

Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) kündigt eine dritte Zwischendividende in Höhe von 49,31 Pence sowie eine Schlussdividende in Höhe von 49,32 Pence je Aktie an. Die Zahlung der dritten Dividende erfolgt am 30. Dezember 2022 (Record day ist der 25. November 2022) und die Zahlung der Schlussdividende am 31. März 2023 ((Record day ist der 17. Februar 2023).

Zusammen mit den beiden Zwischendividenden, die bereits im Juni und September ausgeschüttet wurden, liegt die Gesamtdividende für das letzte Geschäftsjahr bei 141,17 Pence (ca. 1,61 Euro) nach 139,08 Pence im Jahr zuvor. Die Dividende wird damit um 1,5 Prozent erhöht. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 53,2 Prozent auf Basis des Ertrags auf bereinigter Basis. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 23,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,85 Prozent. Vom 7. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 plant der Konzern den Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 1 Mrd. Pfund.

Im letzten Geschäftsjahr (30. September 2022) fiel der Umsatz um 0,7 Prozent auf 32,55 Mrd. Pfund, wie weiter berichtet wurde. Der operative Ertrag auf bereinigter Basis kletterte um 3,5 Prozent (+1,8 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse) auf 3,7 Mrd. Pfund und der Ertrag je Aktie auf bereinigter Basis lag bei 265,2 Pence (Vorjahr: 246,5 Pence). Die Verschuldung lag bei 8,05 Mrd. Pfund (Vorjahr: 8,62 Mrd. Pfund).

Das Unternehmen vollzog im Jahr 2016 eine Umbenennung von Imperial Tobacco in Imperial Brands PLC. Das Unternehmen mit Firmensitz in Bristol gehört zu den größten Tabakkonzernen weltweit. Zu den Marken zählen Gauloises, Davidoff oder auch West.

Redaktion MyDividends.de