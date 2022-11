SIEMENS ENERGY - Rally geht nach den Zahlen weiter

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 15,140 € (XETRA)

Siemens Energy erzielt im 4. Quartal einen Auftragseingang von 12,2 Mrd. EUR (VJ: 9,1 Mrd. EUR, Analystenprognose: 9,89 Mrd. EUR), einen Umsatz von 9,2 Mrd. EUR (VJ: 8,2 Mrd. EUR, Prognose: 8,6 Mrd. EUR), ein EBITA (bereinigt) von 594 Mio. EUR (VJ: -46 Mio. EUR, Prognose: 593 Mio. EUR) und ein Ergebnis nach Steuern von 378 Mio. EUR (VJ: -383 Mio. EUR, Prognose: 240 Mio. EUR). Eine Dividende soll für das Gesamtjahr 2021/22 nicht ausgeschüttet werden (VJ: 0,10 EUR je Aktie). Im Ausblick auf 2022/2023 sieht das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzplus von 3 % bis 7 % und eine EBITA-Marge von 2 % bis 4 %.

Die Aktie reagiert auf diese Zahlen ausgesprochen positiv und gegen 9.40 Uhr um 4,90 % an. Damit ist die Aktie im frühen Handel der größte Gewinner im DAX.

Der Wert fiel nach seinem Allzeithoch bei 34,48 EUR aus dem Januar 2021 deutlich ab. Erst am 13. Oktober 2022 fand die Aktie bei 10,25 EUR ein Tief. Seitdem befindet sie sich in einer steilen Rally. Am 11. November kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit 05. April 2022. Heute springt der Aktienkurs über das Abwärtsgap vom 01. September.

Nach der Rally der letzten Wochen ist die Aktie auf Tagesbasis inzwischen stark überkauft.

Wie lange noch?

Aufgrund dieser stark überkauften Situation ist nun jederzeit mit einem Rücksetzer zu rechnen. Idealerweise startet dieser nach Kontakt mit dem EMA 200 bei aktuell 15,81 EUR. und führt zu einem Rücksetzer gen 14,08 EUR. Anschließend könnte die Aktie zu einer weiteren Aufwärtsbewegung gen 16,99 EUR oder vielleicht sogar 18,36 EUR ansetzen.

Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich wohl erst mit einem Rückfall unter 13,36 EUR. In diesem Fall müsste mit einem Test des Allzeittiefs bei 10,25 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Rally in der Aktie von Siemens Energy ist schon sehr weit gelaufen. Zwar hat sie noch Potenzial, aber Hinterherspringen erscheint aktuell wenig ratsam.

