dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 17.11.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Siemens erwartet wieder steigende Gewinne - Kurssprung

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens ist dank voller Auftragsbücher trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes für das neue Geschäftsjahr zuversichtlich. Umsatz und Gewinn sollen deutlich steigen. Im vergangenen Jahr hatten Milliardenabschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy sowie Belastungen aus dem Rückzug aus dem Russlandgeschäft die Bilanz getrübt. Operativ liefen die Geschäfte jedoch robust. Siemens erzielte im Schlussquartal noch einmal starke Zuwächse bei Umsatz und Gewinn und schnitt besser ab als von Analysten erwartet.

ROUNDUP: MTU erwartet 2025 operativen Milliardengewinn - Aktie legt zu

LONDON/MÜNCHEN - Der Münchner Triebwerksbauer MTU will nach dem für 2022 geplanten Rekordumsatz in den kommenden Jahren noch deutlich höher hinaus. Der Ausbau der Mittelstreckenjet-Produktion beim Flugzeughersteller Airbus und die erwartete Erholung der Nachfrage nach Großraumflugzeugen für die Langstrecke stimmen den scheidenden MTU-Chef Reiner Winkler zuversichtlich. Für 2023 rechnet er jetzt mit so viel Umsatz, wie Analysten erst ein Jahr später erwartet hatten. Auch danach soll es weiter aufwärtsgehen, wie der Dax-Konzern bei seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag in London mitteilte. Im Jahr 2025 soll der Gewinn im Tagesgeschäft eine Milliarde Euro erreichen - rund ein Drittel mehr als im bisherigen Spitzenjahr 2019.

ROUNDUP: Thyssenkrupp erwartet deutlichen Gewinnrückgang

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp erwartet nach einem Milliardengewinn im vergangenen Geschäftsjahr eine erhebliche Abkühlung der Geschäfte. Sinkende Stahlpreise und steigende Kosten, insbesondere für Materialien und Energie dürften 2022/23 Umsatz und Gewinn sinken lassen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Erste Bremsspuren zeigten sich dabei bereits im vierten Quartal.

ROUNDUP 2/'Auf Tragfähigkeit prüfen': Neues VW-Werk und Trinity-Plan wackeln

WOLFSBURG - Wegen der milliardenteuren Verzögerungen in der Entwicklung eigener Fahrzeug-Software könnte Volkswagen den Bau des neuen Werks in Wolfsburg für das künftige Kernmodell Trinity doch noch abblasen. Das Unternehmen hatte schon die Planungsrunde zu den mittelfristigen Investitionen verschoben - nun deuteten Konzernchef Oliver Blume und Markenchef Thomas Schäfer gegenüber der Belegschaft an, dass das wichtigste Vorhaben der nächsten Jahre abermals einer Bewertung unterzogen wird: "Wir nutzen aktuell die Gelegenheit, alle Projekte und Investitionen anzuschauen und auf Tragfähigkeit zu prüfen."

Amazon hat großen Stellenabbau eingeleitet

SEATTLE - Der Internet-Konzern Amazon hat mit dem ersten größeren Personalabbau in seiner Firmengeschichte begonnen. Dave Limp, Senior Vice President of Devices & Services bei Amazon, wandte sich am Mittwoch (Ortszeit) an die Mitarbeiter seiner Abteilung, um den Abbau von Arbeitsplätzen zu begründen. Der Konzern will dem Vernehmen nach rund 10 000 Stellen streichen. Limp bestätigte die Zahl nicht, sondern sprach lediglich von einer Konsolidierung.

Cisco übertrifft Erwartungen - Umsatzprognose erfreut Anleger

SAN JOSE - Der US-Netzwerkausrüster Cisco hat sich im jüngsten Geschäftsquartal dank nachlassender weltweiter Lieferkettenprobleme überraschend gut geschlagen und eine zuversichtliche Umsatzprognose abgegeben. In den drei Monaten bis Ende Oktober legten die Erlöse im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar (13,1 Mrd Euro) zu, wie Cisco am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg um drei Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar.

Nvidia profitiert von Stärke bei Rechenzentren

SANTA CLARA - Ein starkes Wachstum bei Technik für Rechenzentren hilft dem Chipkonzern Nvidia , Rückgänge in seinem angestammten Geschäft mit Grafikkarten auszugleichen. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz daher weniger stark als von Analysten erwartet, die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um drei Prozent zu.

SAF-Holland findet neuen Finanzvorstand

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat einen neuen Finanzchef gefunden. Ab Januar werde Frank Lorenz-Dietz (49) die Aufgaben wahrnehmen, teilte der SDax -Konzern am Donnerstag in Bessenbach mit. Er folgt auf Wilfried Trepels, der das Amt nach dem Ausscheiden von Inka Koljonen seit Mai 2022 interimistisch ausübt. Lorenz-Dietz war lange beim Autozulieferer Bosch und arbeitete zuletzt beim Zulieferer SEG Automotive Germany.

CTS Eventim vervielfacht Nettogewinn

MÜNCHEN - Das wieder anziehende Geschäft mit Liveveranstaltungen und Konzerten hat dem Ticketverkäufer CTS Eventim einen deutlichen Gewinnsprung beschert. Unter dem Strich vervielfachte sich der Nettogewinn der ersten neun Monate von 31,5 Millionen Euro im Vorjahr auf nun fast 129 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. CTS Eventim profitiert vor allem davon, dass das Unternehmen wieder Veranstaltungen wie etwa Musicals, Konzerte und Shows organisieren kann.

EU Automarkt holt bei Pkw-Neuzulassungen ein weiteres Stück auf

BRÜSSEL - Der Automarkt in der EU hat trotz Zuwächsen im Oktober seinen Rückstand aus dem bisherigen Jahresverlauf noch nicht aufgeholt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Neuzulassungen zwar um 12,2 Prozent auf 745 855 Fahrzeuge zu, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Dennoch lag die Zahl der Anmeldungen in den ersten zehn Monaten mit insgesamt gut 7,5 Millionen Autos noch um 8,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Vor einem Jahr hatte der Mangel an Elektronikchips die Autoproduktion allerdings deutlich eingeschränkt.

ROUNDUP: Gutes Quartal für Morphosys - Aktie nach Kursrutsch etwas stabilisiert

PLANEGG - Hohe Lizenzeinnahmen haben dem Biotechnologieunternehmen Morphosys im vergangenen Quartal überraschend viel Umsatz beschert. Der Antikörperspezialist konnte so seinen Betriebsverlust deutlich senken, obwohl erneut hohe Kosten etwa für Forschung und Entwicklung anfielen. Die Quartals-Zahlen stützten am Donnerstagmorgen die zuletzt arg gebeutelte Aktie.

Weitere Meldungen -ROUNDUP 2: Hoffnung für MV-Beschäftigte: Disney kauft Kreuzfahrtriesen -PNE will operativen Gewinn bis 2027 vervierfachen -Royal Mail will keine Briefe mehr an Samstagen austragen -Wechsel in Chefetage: Henning Tewes verlässt RTL Deutschland -HHLA-Chefin Titzrath Präsidentin des Verbands der Seehafenbetriebe -ROUNDUP/EU-Behörde: Jährlich 35 000 Todesfälle durch Antibiotikaresistenzen -Pfando spricht nach BGH-Urteil wegen Wuchers von Einzelfall -Möbelbranche in Deutschland steigert Umsatz deutlich - Perspektiven eingetrübt -Transfergesellschaft der MV-Werften soll verlängert werden -SAF-Holland findet neuen Finanzvorstand -Automobilregionen fordern EU-Hilfe für Wandel der Auto-Industrie -Wegen 'Kostenflut': Gastrobranche fordert schnelle Hilfen vom Staat -Deutsche Familienversicherung erzielt Überschuss - Prognose steht -Gewerkschaft macht Druck vor Tarifgesprächen für Papierindustrie -Prozess um Davidoff-Zigarren auf März vertagt -Künftiger ARD-Chef: Wir müssen Gas geben -Verfassungsausschuss in Hamburg empfiehlt Erweiterung der 'Cum-Ex'-Untersuchung -Dokumente zum Diesel-Skandal: DUH erneuert Kritik an Auto-Konzernen -ROUNDUP/Stiko: Corona-Impfung für Kleinkinder bei Risiko für schweren Verlauf -EuGH kassiert Beschluss gegen Hilfen für Flughäfen auf Sardinien -Insolvenzverwalter: Disney-Kauf sichert Werft in Wismar mittelfristig -Just Eat Takeaway will Getir-Warenlager bei Lieferando listen -Allianz-Chef wittert große Chance in Vermögensverwaltung in China -ROUNDUP 2: Kollision zweier Güterzüge - Wichtige Bahnstrecke gesperrt -New York rechnet mit schnellerer Erholung des Tourismus -BVB-Stürmer Haller muss wegen Tumors erneut operiert werden -Modeste fehlt BVB nach Leisten-Operation auf Asien-Tour

